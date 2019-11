Reema Juffali prima donna saudita a correre in Jaguar I-Pace

Reema Juffali alla fine di questo mese farà la storia, perché sarà la prima donna proveniente dall'Arabia Saudita a competere in una serie internazionale del motorsport. La pilota correrà infatti nel Jaguar I-PACE eTrophy come VIP driver per il doppio appuntamento d'apertura della stagione che si terrà a Diriyah, in Arabia Saudita, il 22 e il 23 novembre.

Reema ha fatto il suo debutto nel motorsport pochi mesi dopo l'annullamento del divieto alle corse per le donne, competendo nella F4 britannica FIA sul tracciato di Brands Hatch nell'aprile di quest'anno per il team Double R Racing.

Juffali ha già fatto la storia prendendo la licenza per correre nella TRD 86 Cup sul tracciato di Yas Marina, dove ha centrato il secondo posto nella categoria Silver e il quarto posto assoluto.

"Sono davvero felice di correre in Jaguar I-PACE eTrophy VIP per la prima gara della seconda stagione della categoria", ha dichiarato Reema. "Non vedo l'ora di essere in pista gareggiare in casa per la prima volta".

"La serie mostra innovazione e i progressi fatti dal motorsport, dando più opportunità a uomini e donne di competere assieme in vetture elettriche davvero eccitanti. Sarà un fine settimana meraviglioso e non vedo l'ora di trovarmi in griglia".