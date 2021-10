Indy Lights | Nannini presente ai test di Indianapolis

Ci sarà anche Matteo Nannini ai prossimi test della Indy Lights che si svolgeranno sul tracciato dell’Indianapolis Motor Speedway nelle giornate del 30 e del 31 ottobre. Il pilota italo argentino, che quest’anno è stato impegnato sia in Formula 3 che in Formula 2, sarà al volante della vettura #15 del team Juncos Hollinger Racing.

Per Nannini si apre una prospettiva di carriera interessante dopo aver concluso una stagione in Formula 3 che lo ha visto trionfare in Ungheria in Gara 2 e concludere il campionato in quattordicesima posizione con un bottino di 44 punti.

Meno fortunata, e decisamente più tormentata, l’esperienza in Formula 2 per Matteo Nannini. Per il debutto nella serie ha scelto il team HWA Racelab ma l’avventura con il team è durata soltanto per il round di apertura del Bahrain.

Dopo la prima gara della stagione, a causa di problemi di budget, Nannini ha dovuto interrompere momentaneamente il suo impegno in Formula 2 per poi tornare al volante di una vettura del team Campos negli appuntamenti di Baku e Silverstone.

Adesso per Nannini arriva l’opportunità di mettersi in luce negli Stati Uniti con un team che in IndyCar ha fatto debuttare quest’anno Callum Ilott.

Matteo Nannini, HWA Racelab Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Non vedo l'ora di correre all'Indianapolis Motor Speedway", ha dichiarato Matteo Nannini. "Questa sarà la mia prima volta negli Stati Uniti e sono impaziente di fare questa esperienza dato che non capita tutti i giorni di poter testare su una pista come questa. Sono sicuro che avremo un grande fine settimana e voglio ringraziare Juncos Hollinger Racing per avermi dato la possibilità di disputare questo test ".

Impaziente di vedere Nannini all’opera è anche Ricardo Juncos, proprietario del team: “Siamo entusiasti di avere Matteo a bordo della nostra squadra questa settimana. Ha molto talento per la sua età e siamo entusiasti di vedere cosa possiamo realizzare insieme in pista. Vorrei ringraziare Matteo e la sua famiglia per questa opportunità e non vedo l'ora di fare un grande test questo fine settimana".