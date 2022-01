Ultima opportunità per dire la tua nel Sondaggio Globale Fan IndyCar

INDYCAR e Motorsport Network hanno lanciato il sondaggio 2022 in 11 lingue all'inizio di questo mese, in collaborazione con Nielsen Sports, per conoscere le opinioni dei fan del motorsport da tutto il mondo.

Il sondaggio contiene domande sui piloti e le squadre preferite dai fan e - proprio come la natura ferocemente competitiva della sua azione in pista - c'è una forte concorrenza per il posto numero 1 come partecipanti più popolari della IndyCar.

Quando mancano ormai poche ore di voto disponibili, c'è meno del 3% tra le prime tre squadre. Per quanto riguarda i piloti, solo il 5% delle votazioni copre i primi cinque - con sette nazionalità nella top 10 dei più popolari al momento.

Decine di migliaia di fan da oltre 130 paesi hanno già risposto, evidenziando il forte appeal internazionale e la fanbase appassionata della serie a ruote scoperte nordamericana più importante in tutto il mondo.

Il sondaggio si chiuderà domenica sera, quando verranno scaricati tutti i dati per fare in modo che vengano analizzati da Nielsen Sports, leader del settore della ricerca sportiva, quindi questa è la vostra ultima chiamata per partecipare.

Di' la tua, clicca qui!

Il sondaggio del 2022 è il primo del suo genere specificamente focalizzato su INDYCAR e mira a raccogliere le opinioni dei fan riguardo una vasta gamma di argomenti e punti, dalle abitudini di visualizzazione ai modi per migliorare la serie, così come le questioni chiave al di fuori delle corse, come l'ambiente, la diversità e l'inclusione.

Tratta anche la crescita degli Esports tra gli interessi dei fan di INDYCAR (Motorsport Games sta sviluppando un nuovo videogioco INDYCAR, che sarà lanciato nel 2023).

SJ Luedtke, VP marketing della IndyCar, ha detto: "Vediamo i nostri fan come i nostri partner più importanti nella crescita del nostro sport e non vediamo l'ora di sentire le loro opinioni attraverso questo importante sforzo realizzato in collaborazione con il team di Motorsport Network".

I risultati chiave saranno rivelati al round di apertura della NTT INDYCAR SERIES al Firestone Grand Prix di St Petersburg, in Florida, in programma a fine febbraio.

Inoltre, verranno rese disponibili al download in tutto il mondo le copie digitali del sondaggio tramite Motorsport Network.

IndyCar and Motorsport Network team up to launch Global Fan Survey. Photo by: Motorsport.com