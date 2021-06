Rosenqvist ancora out, Magnussen debutta in IndyCar

Dopo aver esordito in Formula 1 nel 2014 con la McLaren, Kevin Magnussen si appresta a fare il suo debutto in IndyCar questo weekend sempre con i colori del team britannico.

Il pilota danese, che lo scorso fine settimana ha conquistato il suo primo successo in IMSA a Detroit con la Cadillac del Chip Ganassi Racing, prenderà il posto di Felix Rosenqvist ancora non in grado di tornare al volante dopo il tremendo impatto di sabato scorso.

Rosenqvist ha colpito frontalmente le barriere di protezione dopo che l’acceleratore della sua vettura era rimasto bloccato ed è stato trasportato immediatamente in ospedale dove, fortunatamente, non sono state riscontrate serie conseguenze.

Al suo posto la McLaren ha dovuto chiamare Oliver Askew per la seconda gara della domenica, ma quest’ultimo non potrà essere presente a Road America perché prenderà il posto di Rinus VeeKay nell’Ed Carpenter Racing a seguito della frattura della clavicola del pilota titolare.

Il team Arrow McLaren SP ha diramato un comunicato quest’oggi nel quale viene affermato quanto segue: “Dopo una valutazione da parte del team medico della IndyCar, Felix Rosenqvist non è stato autorizzato a prendere parte alla gara di questo fine settimana che si disputerà a Road America”.

“Felix continuerà ad essere supportato dal team nel suo periodo di recupero e sarà rimpiazzato per l’evento di Road America da Kevin Magnussen”.

“Magnussen ha preso parte a 19 gran premi con i colori del team McLaren F1 nel 2014 e nello stesso anno ha ottenuto come miglior risultato un secondo posto al GP d’Australia. Ulteriori aggiornamenti sullo stato di Felix saranno rilasciati prossimamente”.

Per Magnussen sarà questa l’occasione per tornare a condividere il tracciato con Romain Grosjean, suo compagno di lungo corso in Haas.