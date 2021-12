Kellett rinnova con AJ Foyt Racing per la stagione 2022

Dopo quattro stagioni nella Indy Lights, nel 2020 Dalton Kellett si è unito al team di proprietà del leggendario A.J. Foyt per disputare otto gare, prima di diventare pilota titolare della Chevrolet numero 4 nel 2021. Il miglior risultato del canadese è stato un 12esimo posto al World Wide Technology Raceway, mentre il piazzamento migliore nelle gare su strada è stato un 18esimo posto al Barber Motorsports Park e in Gara 1 a Detroit.

Il 28enne ha rinnovato anche per il 2022 con la stessa squadra: “Sono entusiasta di tornare con AJ Foyt Racing per la stagione 2022. Non vediamo l’ora di iniziare l’anno e continuare sulla scia del 2021. Sono grato per l’opportunità di tornare sulla Chevrolet numero 4. A.J., Larry, i nostri partners del team e K-Line hanno reso possibile tutto questo e li ringrazio molto”.

“Guardando indietro al 2021, abbiamo avuto momenti promettenti e risultati incoraggianti, dobbiamo cominciare il 2022 con questa stessa mentalità. Il calendario sembra molto entusiasmante quest’anno, tornano alcuni circuiti conosciuti (come quello dell’Iowa) e non vedo l’ora di correre davanti al mio pubblico a Toronto!”.

Il presidente del team, Larry Foyt, afferma: “È fantastico avere Dalton con noi in squadra anche nel 2022. Ha compiuto dei progressi importanti nella sua prima stagione da titolare nella NTT IndyCar Series e non vedo l’ora di vedere cosa riuscirà a fare l’anno prossimo. È un grande uomo squadra e un importante rappresentante per AJ Foyt Racing”.

Kellett, laureato alla Queens University in ingegneria fisica, viene da Toronto, ma ha vissuto a Indianapolis da quando ha iniziato a gareggiare nella categoria Road to Indy Series, nel 2014. Il 28enne canadese sarà compagno di squadra del campione 2021 Indy Light Kyle Kirkwood, ma A.J. e Larry Foyt continuano a valutare la possibilità di un terzo pilota, titolare o meno.

Sebastien Bourdais, che ha corso a tempo pieno per il team nel 2021, sta spostando la sua priorità sul Campionato IMSA WeatherTech SportsCar, guidando una delle Cadillac del Chip Ganassi Racing, ma resta interessato a gare occasionali con Foyt.