IndyCar | Wilson alla Indy 500 del 2023 con Dreyer & Reinbold

Dreyer & Reinbold Racing ha iscritto e qualificato 45 vetture all'evento a partire dal 2000, con un miglior risultato di un quarto posto nel 2012 con Oriol Servia. Cusick Motorsports è stata creata come squadra dedicata al marketing e business, e collaborerà con DRR per la sua terza partecipazione alla 500 Miglia di Indianapolis.

Per Wilson, 33 anni, si tratterà del quinto tentativo di partecipazione alla gara, dopo aver corso per l'ormai defunto team KVSH Racing nel 2016, per l'Andretti Autosport nel 2018 e nel 2021 e per la DragonSpeed nel 2022.

"Sono rimasto molto colpito dall'impegno con cui DRR ha lavorato e si è concentrata sulla 500 - ha dichiarato Wilson - È un onore per me unirmi a loro in collaborazione con Cusick Motorsports e puntare al nostro obiettivo collettivo di provare a vincere la Indy 500".

"C'è una grande opportunità per crescere tutti insieme. Spero che questo porti ad altre 500 Miglia e magari anche a più gare insieme".

Il compianto fratello di Wilson, Justin Wilson, ha corso per due stagioni per la DRR quando l'attività di Dennis Reinbold era ancora a tempo pieno in IndyCar, e nel 2010 ha ottenuto secondi posti a St. Petersburg e Long Beach e una pole a Toronto.

Stefan Wilson, che all'epoca era riuscito a salire sul podio e nel 2011 ha vinto gare in Indy Lights, ha detto di aver conosciuto bene la squadra per la quale guidava il fratello maggiore.

"C'è una storia con questa squadra. Justin ha trascorso due anni con DRR nel 2010-2011 e ha conquistato dei podi. Ho avuto modo di conoscere molto bene Dennis, Brett De Bord [direttore delle operazioni commerciali] e Chase Selman, direttore generale a quei tempi, quindi è una bella sensazione ricongiungersi a loro, in un certo senso".

Stefan Wilson, DragonSpeed / Cusick Motorsports Chevrolet Photo by: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

La Cusick Motorsports, fondata nel 2021 da Don Cusick, ha sede al The Thermal Club di Palm Springs, in California, che il prossimo febbraio ospiterà l'IndyCar Spring Training.

"Sono entusiasta della nostra nuova collaborazione con Cusick Motorsports e Stefan Wilson - ha dichiarato Reinbold - E' un piacere lavorare con loro e siamo concentrati sul raggiungimento del successo dentro e fuori la pista".

"Siamo stupiti dall'etica del lavoro e dalla grinta di Stefan, che si sposeranno bene con la macchina. Siamo reduci da due Top10 negli ultimi due anni e crediamo che Stefan possa ripetersi e lottare per la vittoria".

Cusick ha aggiunto: "Non appena la bandiera a scacchi è scesa sulla Indy 500 di quest'anno, ci siamo messi alla ricerca del miglior partner possibile per il futuro. Abbiamo un immenso rispetto per ciò che Dreyer & Reinbold Racing ha fatto sia in pista che fuori nel corso degli anni e li abbiamo subito identificati come quello ideale per questa impresa".

"Non potremmo essere più felici di collaborare con loro, insieme a diversi partner di lunga data e nuovi come CareKeepers, Sierra Pacific Windows, 181 Fremont, Gnarly Jerky, LOHLA SPORT, Romak Iron Works, Mosaic Animal Care, The Thermal Club e i signori James Lowes. Abbiamo creato un rapporto speciale con tutti e con Stefan Wilson, e la collaborazione con Dreyer & Reinbold Racing avrà un impatto significativo per il nostro futuro".

La Dreyer & Reinbold Racing ha confermato che correrà di nuovo con due vetture a Indy, e i dettagli della seconda saranno annunciati nel prossimo futuro.