IndyCar | Test a Sebring per de Vries e Vandoorne

Il 6 dicembre, l'ex pilota della McLaren in Formula 1, Stoffel Vandoorne, avrà l'opportunità di provare la monoposto motorizzata Chevrolet della Arrow McLaren SP, come il CEO della McLaren, Zak Brown, aveva suggerito nel mese di settembre, perché la squadra prevedere di schierare una terza vettura entro il 2023.

Quello stesso giorno a Sebring, il suo compagno di squadra in Mercedes in Formula E, nonché campione in carica della serie, l'olandese Niky de Vries, sarà al volante della Dallara-Honda della Meyer Shank Racing che in questa stagione si è imposta alla Indy 500.

"Stiamo guardando al futuro, non importa quale sia la nostra situazione attuale per quanto riguarda i piloti. Teniamo d'occhio chi c'è la fuori, chi si comporta bene e pensiamo a quali possano essere le nostre esigenze", ha detto Michael Shank.

"Stiamo evolvendo continuamente la nostra squadra e, almeno dal mio punto di vista, Nyck è davvero un'eccellenza, una rockstar. Campione di Formula 2, campione di Formula E...".

"Può essere un'opzione per noi? Non lo so, ma ho intenzione di assicurarmi che saremo coperti per il futuro. Potrebbe essere con i prototipi, potrebbe essere in IndyCar, vogliamo solo conoscerlo e quindi abbiamo organizzato questo test".

"Sarà interessante vedere il suo confronto con Vandoorne, perché sono compagni di squadra in Mercedes in Formula E, ma sappiamo che sono entrambi ottimi piloti. Ed è una strana coincidenza che il ragazzo che abbiamo annunciato per il nostro team IMSA, Tom Blomqvist, sia compagno di squadra di Vandoorne nel WEC. C'è un certo intreccio tra tutto".

Questa è stata una settimana impegnativa per la MSR, visto che subito dopo la conclusione dell'IMSA 2021 ha annunciato sia Blomqvist che la conferma di Oliver Jarvis come altro pilota a tempo pieno della squadra.

Il terzo pilota per le gare endurance sarà confermato domani e dovrebbe essere il vincitore di un ballottaggio tra due stelle della Indycar come Helio Castroneves e Simon Pagenaud, che hanno entrambi un curriculim vincente anche con i prototipi.