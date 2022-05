Indycar | Scott Dixon firma la sua quinta pole alla Indy 500

Scott Dixon ha conquistato la sua quinta pole position alla 500 Miglia di Indianapolis, con il secondo giro di qualifica più veloce di sempre sul catino dell'Indiana, e il miglior run di tutti i tempi nella caccia alla pole.

Il sei volte campione IndyCar della Ganassi Racing e vincitore della Indy 500 del 2008 ha effettuato due giri ad oltre 234 miglia orarie di media ed anche il suo quarto giro, il più lento, è stato più veloce di quello della maggior parte dei piloti. Ora quindi è solo ad una pole position dal detentore del record, Rick Mears.

In questo run ha realizzato anche il secondo giro più veloce di tutti i tempi ad Indianapolis, battuto solo da quello di Arie Luyendyk nel 1996. Quest'ultimo però non lo aveva realizzato nel pole day ed ha preso il via solamente 21° in quell'edizione. Dixon, dunque, è diventato il poleman più veloce della storia.

"Oggi la Honda ha dato il meglio di sé, sono felice per tutti, spero che Chip abbia il sorriso sulle labbra", ha detto Dixon. "Il duro lavoro e le persone, ecco cosa ci vuole. Ovviamente non significa nulla per domenica prossima, a parte partire dal punto giusto, ma ci siamo riusciti. Ci sono sempre delle questioni in sospeso qui, può essere sicuramente crudele".

Dixon ha avuto la meglio per circa 0,5 miglia orarie nei confronti del compagno di squadra e campione Indycar in carica, Alex Palou. A completare la prima fila invece ci sarà il primo dei motorizzati Chevrolet e si tratta dell'olandese Rinus VeeKay al volante della monoposto #21 della Ed Carpenter Racing.

Le prime due file dello schieramento comunque sono state un vero e proprio dominio delle monoposto di queste due squadre. Ad aprire la seconda, con una media di 233,080 miglia orarie troviamo infatti il "padrone" Ed Carpenter, seguito dalle altre due vetture motorizzate Honda e griffate Chip Ganassi Racing affidate all'ex pilota di Formula 1 Marcus Ericsson e all'inossidabile Tony Kanaan, che però non sono riusciti a sfondare neppure il muro delle 233 miglia.

Tra le altre cose, Pato O'War può considerarsi abbastanza sfortunato, perché la media che era riuscito a toccare nella top 12, la prima fase del Pole Day, era stata superiore a quella di Kanaan nella Top 6. In ogni caso, il pilota della Arrow McLaren si dovrà accontentare di partire settimo, davanti al compagno di squadra Felix Rosenqvist. Con loro in terza fila poi ci sarà l'ex pilota di Formula 1 Romain Grosjean, a sorpresa il migliore tra i portacolori della Ganassi Racing.

Tutta di veterani invece la quarta fila, che si apre con il due volte vincitore Takuma Sato, seguito da Will Power e dalla leggenda della NASCAR Jimmie Johnson, che si è reso protagonista di un salvataggio clamoroso alla curva 1, che però chiaramente gli ha fatto perdere tantissimo tempo, impedendogli di andare ad infilarsi nella top 6. Va ricordato che le posizioni comprese tra la 13° e la 33° invece erano già state assegnate nella prima giornata di prove.

Top 6

P Name QSpeed QLap1Speed QLap2Speed QLap3Speed QLap4Speed Engine Team 1 Scott Dixon 234.046 234.437 234.162 233.859 233.726 Honda Chip Ganassi Racing 2 Alex Palou 233.499 234.048 233.698 233.304 232.950 Honda Chip Ganassi Racing 3 Rinus VeeKay 233.385 233.746 233.403 233.224 233.167 Chevy Ed Carpenter Racing 4 Ed Carpenter 233.080 233.860 233.228 233.187 232.053 Chevy Ed Carpenter Racing 5 Marcus Ericsson 232.764 233.257 232.768 232.490 232.543 Honda Chip Ganassi Racing 6 Tony Kanaan 232.372 232.996 232.629 232.302 231.564 Honda Chip Ganassi Racing

Gli eliminati nella Top 12

P Name QSpeed QLap1Speed QLap2Speed QLap3Speed QLap4Speed Engine Team 7 Pato O'Ward 232.705 233.476 233.080 232.288 231.983 Chevy Arrow McLaren SP 8 Felix Rosenqvist 232.182 232.594 232.213 232.208 231.716 Chevy Arrow McLaren SP 9 Romain Grosjean 231.999 233.270 232.473 231.337 230.931 Honda Andretti Autosport 10 Takuma Sato 231.670 232.165 231.746 231.450 231.321 Honda Dale Coyne Racing w/RWR 11 Will Power 231.534 231.968 232.080 231.596 230.500 Chevy Team Penske 12 Jimmie Johnson 231.264 229.911 232.947 231.854 230.368 Honda Chip Ganassi Racing

Gli eliminati di sabato