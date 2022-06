IndyCar | Rossi confermato nel team Arrow McLaren SP con un pluriennale

La notizia arriva dopo la conferma che Alexander Rossi ha deciso di lasciare Andretti Autosport, la sua casa per sette stagioni, in cui sarà sostituito da Kyle Kirkwood. Due settimane fa, Rossi aveva raccontato a Motorsport.com che “si tratta del campionato”, affermando che c’erano solo tre team in grado di vincere il titolo.

Quando gli è stato chiesto se uno di questi fosse il suo team attuale, Andretti Autosport, Rossi ha risposto: “Non lo siamo da molto tempo, basta guardare le statistiche”. Tuttavia, Rossi arriva in Arrow McLaren SP con sette vittorie - tra cui la Indy 500 del 2016 - e sei pole position all'attivo, oltre ad aver concluso due volte la stagione tra i primi tre del campionato.

Ha dichiarato: "Innanzitutto, voglio ringraziare tutti i dipendenti dell'Andretti Autosport per gli incredibili sette anni trascorsi. È stato un viaggio fantastico con una squadra meravigliosa, è stato un onore correre per il nome Andretti e per Michael per così tanto tempo. È arrivato il momento di una nuova sfida, con una squadra che sta crescendo in questo sport. Non vedo l'ora di contribuire allo sviluppo della Arrow McLaren SP e di aiutarla a raggiungere i vertici. Vedo l'impegno di questa squadra tra di loro e nei miei confronti, e non vedo l'ora di iniziare. È arrivato il momento di correre per un altro dei più grandi nomi del motorsport: McLaren".

Taylor Kiel, presidente di AMSP, ha dichiarato: "In vista del 2023, siamo alla ricerca di un pilota che si adatti perfettamente alla squadra e che apporti esperienza. Alex è un pilota che sa cosa serve per avere successo in questo sport e rafforzerà la nostra talentuosa line-up. Condivide la stessa mentalità vincente che vedo ogni giorno in tutta la Arrow McLaren SP e credo che insieme otterremo molti successi negli anni a venire".

"Alex è un comprovato vincitore di gare e un campione della 500 miglia di Indianapolis, che condivide il nostro desiderio di vincere", ha dichiarato Zak Brown, CEO di McLaren Racing. È essenziale mettere in campo i giusti talenti, sia all'interno che all'esterno della vettura, per poter competere costantemente per i campionati e le vittorie in gara come squadra. È una persona che abbiamo tenuto d'occhio per un po' di tempo e siamo entusiasti di vedere cosa farà come parte della Arrow McLaren SP".

La Arrow McLaren SP correrà con tre vetture nel 2023 e non ha ancora confermato (pubblicamente) se Rossi sarà il terzo pilota del team ad affiancare Pato O'Ward - confermato con la squadra fino al 2025 - e Felix Rosenqvist, o se Rossi sostituirà Rosenqvist sulla AMSP-Chevrolet #7, e un terzo pilota non è ancora stato nominato.

La forma di Rosenqvist è migliorata dall'agosto dell'anno scorso, tanto da essere il pilota che ha vinto in tutte le categorie in cui ha corso, tranne una, e in termini di ritmo è in grado di competere con O'Ward nella maggior parte dei fine settimana. Se la forma dovesse continuare, i proprietari delle squadre Brown, Kiel, Sam Schmidt e Ric Peterson potrebbero accontentarsi di una line-up O'Ward-Rosenqvist-Rossi per il 2023.