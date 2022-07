IndyCar: O'Ward vince Gara 2 in Iowa. Newgarden in ospedale

Se McLaren è intenta ad affrontare una stagione complessa in Formula 1, in IndyCar le cose sono differenti. Pato O'Ward ha trionfato nella seconda gara a Iowa precedendo dopo 300 giri la Dallara-Chevrolet del team Penske affidata a Will Power.

Il momento chiave della gara è avvenuto alla penultima sosta grazie a un gran giro di rientro di O'Ward. Il pilota della McLaren, grazie a quella tornata, ha sferrato il colpo decisivo ai danni di Power.

Nel corso degli ultimi giri, poi, O'Ward non solo è riuscito a controllare il pilota del team Penske, ma ha addirittura aumentato il suo vantaggio, tagliando il traguardo con oltre 4" di vantaggio su di lui.

A completare il podio ecco Scott McLaughlin. Il pilota del team Penske si è così rifatto dopo una prima gara sicuramente sfortunata. Il podio ottenuto è il giusto merito per l'ottima gara messa in piedi e per la reazione immediata che ha avuto.

Scott Dixon, primo pilota del team Ganassi al traguardo, ha lottato con i suoi compagni di squadra per ottenere la prima posizione ai piedi del podio, e c'è riuscito. Jimmie Johnson non è andato oltre al quinto posto, staccato però di appena 1"2 da Dixon.

Sesto Marcus Ericsson (Ganassi), a 3"1 dalla quarta piazza. David Malukas (Dale Coyne Racing) ha preceduto Romain Grosjean - primo pilota del team Andretti al traguardo - e Takuma Sato. Il giapponese del team Dale Coyne ha completato la Top 10 mentre il campione in carica della serie, Alex Palou, non è andato oltre la 13esima piazza.

Alexander Rossi è stato frenato ancora una volta da problemi meccanici sul finale di gara, mentre dobbiamo segnalare l'incidente che ha coinvolto Josef Newgarden. Il pilota del team Penske è finito a muro, rompendo una sospensione.

Newgarden è stato così costretto al ritiro, ma a causa di un guasto meccanico. Una volta tornato nel motorhome, è svenuto ed è caduto battendo la testa. Per questo è stato elitrasportato in ospedale per alcuni accertamenti dopo l'accaduto.

L'incidente che ha avuto è stato di entità notevole, per questo sarà tenuto in osservazione. L'obiettivo è monitorare la sua situazione clinica, cercando di scongiurare eventuali traumi cranici che a volte possono presentarsi.

Stando a quanto affermato il team Penske, gli esami effettuati dal proprio campione sono risultati negativi. Questo è certamente un ottimo segnale, ma il pilota - come detto - rimarrà in osservazione.