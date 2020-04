IndyCar: ora rischiano di saltare anche Detroit e Richmond

Gli organizzatori dell'evento stanno studiando alternative nel caso in cui la gara dovesse essere riprogrammata, cosa già avvenuta la scorsa settimana per le due corse di Indianapolis, fatto che per altro toccherebbe anche l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Gli organizzatori del round hanno emesso una nota nella quale spiegano la situazione attuale.

“I responsabili del Detroit Grand Prix stanno continuando a lavorare con le autorità locali per monitorare e avere informazioni sulla pandemia di COVID-19. Dopo le restrizioni e le linee guida che hanno toccato la programmazione degli altri eventi, gli organizzatori del GP stanno studiando tutte le opzioni relative all'appuntamento del weekend del 29-31 maggio".

“L'aspetto primario continua ad essere la salute e la sicurezza di spettatori, collaboratori, volontari, dipendenti e partecipanti alla gara di Detroit. I responsabili daranno ulteriori comunicazioni in base all'evolversi della situazione".

Un portavoce di Penske Entertainment (che si occupa della IndyCar e del Detroit GP) a Motorsport.com ha confermato che per ora si resta alla finestra.

“E' una situazione in costante evoluzione, purtroppo. Il Presidente Trump ieri ha esteso le restrizioni fino al 30 aprile, per cui continuiamo a lavorare come se si dovesse correre l'ultimo fine settimana di maggio, consapevoli che tutto può cambiare rapidamente".

Fra l'altro, anche la gara di Richmond è a forte rischio dopo che il governatore della Virigina, Ralph Northam, ha esteso le restrizioni che vietano assembramenti a 10 o più persone fino al 10 giugno, ossia un paio di settimane prima della tappa di IndyCar.