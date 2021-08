IndyCar: Newgarden vince a Gateway e riapre il campionato

In una notte tutto è stato sconvolto. Josef Newgarden ha trionfato a Gateway e si è rilanciato in campionato, trovandosi ora a 22 punti dal nuovo leader, Pato O'Ward.

Il pilota del team Penske è andato in testa alla gara in seguito alla prima sosta e sembrava poter tenere il controllo della corsa. Questo sino al giro 187, quando Herta ha preso il comando con un passo gara che sembrava irraggiungibile.

Il pilota del team Andretti sembrava a quel punto il favorito, ma la rottura di un semiasse verificatasi al secondo pit stop lo ha privato di un successo quasi certo.

A quel punto Newgarden non ha più avuto rivali e si è imposto, riaprendo di fatto la lotta per il titolo. Ma a cambiare le carte in tavola non è stato solo il successo del pilota del team Penske. Al giro 65, infatti, Rinus VeeKay è stato protagonista di una manovra a dir poco discutibile al restart della gara.

VeeKay ha centrato Alex Palou, sino a quel momento leader della classifica generale piloti, costringendolo al ritiro. Non è tutto, perché il primo contatto ha coinvolto anche Scott Dixon.

Questo incidente, unito al secondo posto ottenuto da Pato O'Ward, ha portato il pilota del team Arrow McLaren in testa al campionato con 10 punti di vantaggio su Alex Palou e 22 sul vincitore di Gateway, Josef Newgarden.

Al terzo posto, in gara, si è piazzato Will Power, sfortunato a causa di un pit stop eccessivamente lungo che gli ha tolto la possibilità di lottare per le prime due posizioni. Il pilota del team Penske deve comunque ringraziare i ritiri di Herta e Rossi, che lo hanno preceduto nel corso della gara.

Giri in testa