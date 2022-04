IndyCar | In Texas Newgarden beffa McLaughlin in volata

McLaughlin, vincitore della gara di apertura della stagione 2022 della IndyCar a St. Petersburg, ha comandato per 186 giri dopo aver superato in partenza il polesitter Felix Rosenqvist, ma il traffico nel finale ha consentito a Josef Newgarden di rimontare.

La Penske #2 si è avvicinata nelle curve 3 e 4 prendendo la scia della vettura di McLaughlin per poi superarlo all’esterno e tagliare il traguardo con un margine di soli 66 millesimi.

Scott McLaughlin si è confermato a proprio agio sull’ovale del Texas come già visto nella scorsa stagione da rookie ed ha condotto le operazioni precedendo Newgarden di 12,5’’ prima che iniziassero le soste ai box per gli uomini del team Penske.

McLaughlin ha però dovuto districarsi nel traffico e la sua fuga è stata ulteriormente rallentata da tre caution nella fase centrale della gara. Proprio le tre neutralizzazioni hanno costretto il leader della corsa a fare i conti con più rivali in grado di impensierirlo.

Il primo assalto è avvenuto al giro 150 da parte di Newgarden, ma McLaughlin è stato bravo a tornare in testa poco dopo. L’attacco successivo è arrivato da Rinus VeeKay, ma anche in questo caso McLaughlin è riuscito a restare concentrato e tornare al comando al giro 205 quando Ilott è andato fuori sequenza nei pit.

Veekay ha poi perso ogni possibilià di lottare per il successo quando poco dopo sia Newgarden che Marcus Ericsson lo hanno sopravanzato.

Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet Photo by: Perry Nelson / Motorsport Images

Come detto, McLaughlin è stato penalizzato dal traffico in pista e questo ha consentito a Newgarden di tornare alla carica e grazie alla maggior velocità con la quale ha affrontato le curve 3 e 4, il pilota della Penske #2 è riuscito a sopravanzare il compagno di squadra all’esterno per poi beffarlo sulla linea del traguardo.

Marcus Ericsson ha chiuso in terza posizione regalando così un bel podio al Chip Ganassi Racing, mentre Will Power, quarto, ha preceduto di poco Scott Dixon. Il pilota del team Ganassi è riuscito a sopravanzare Jimmie Johnson per la quinta piazza, ma il sette volte vincitore della NASCAR Cup Series ha disputato il suo miglior weekend in IndyCar sino ad ora ed il primo su ovale.

Il campione in carica, Alex Palou, ha chiuso in settima piazza precedendo di tre secondi Simon Pagenaud, mentre Santino Ferrucci, chiamato all’ultimo momento per sostituire Jack Harvey dichiarato unfit dopo un brutto incidente nelle Libere 2, ha chiuso in nona posizione davanti a VeeKay.

Giornata da incubo per il team Andretti in Texas con il solo Colton Herta in grado di tagliare il traguardo in dodicesima posizione, mentre Rossi, DeFrancesco e Romain Grosjean sono stati costretti al ritiro.