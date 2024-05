IndyCar | Il maltempo rimanda la partenza della Indy 500

L'edizione numero 108 della 500 Miglia di Indianapolis è stata rimandata di diverse ore in seguito al maltempo che imperversa sul tracciato statunitense dell'Indiana e anche in Kentucky, Ohio e West Virginia.

Già nei giorni scorsi le previsioni meteo non lasciavano presagire nulla di buono e questa mattina il cielo si è presentato plumbeo, con acqua a catinelle che ha bagnato l'asfalto del Motor Speedway dove tutto era pronto per la giornata più attesa dai protagonisti della IndyCar Series.

Come spesso accade in America, il problema più grande rimane però la presenza di fulmini, nel cui caso viene attuato un piano di sicurezza per tutti i presenti in loco; a poco più di un'ora dalla partenza della gara, gli organizzatori hanno emesso il seguente comunicato invitando tifosi e appassionati già presenti in grande numero sugli spalti ad abbandonare la propria postazione e mettersi al riparo, seguendo le indicazioni degli addetti ai lavori e del programma relativo alla sicurezza.

"Data la vicinanza di fulmini all'Indianapolis Motor Speedway, è stato deciso di sospendere le cerimonie pre-gara e di allontanare i fan dalle tribune e dalla Snake Pit", si legge nella nota.

"Gli spettatori sono invitati a seguire le istruzioni dei membri del team IMS. Devono uscire dalle tribune in modo ordinato e mettere in atto i loro piani di sicurezza personali. Anche la partenza della 108ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis sarà ritardata. Ulteriori aggiornamenti sui tempi saranno comunicati a tempo debito".

A seguire è stata emessa un'altra comunicazione: "È stato rilevato un fulmine nelle vicinanze dello Speedway. Si prega di uscire dalle tribune in modo ordinato e di cercare un riparo. È necessario mettere in atto il proprio piano di sicurezza personale. È stato interrotto l'ingresso ai cancelli, i quali rimarranno aperti per l'uscita".

L'attesa si è protratta per diversi minuti, con il pubblico già in tribuna spostatosi nelle zone coperte delle gradinate in attesa, ma il diluvio non ha dato tregua mentre gli addetti alla pista cercavano di asciugare il fondo con i mezzi a disposizione, fino alle ore 14;00 locali, quando finalmente la tempesta se n'è andata e i fan hanno nuovamente avuto il via libera per entrare in circuito.

"I fulmini hanno lasciato l'area intorno all'Indianapolis Motor Speedway. Gli spettatori possono tornare alle tribune e i cancelli sono aperti. Ulteriori aggiornamenti sulla 108ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis saranno forniti non appena disponibili", è stata la comunicazione fornita dall'organizzazione, mentre in pista tornavano i camion con spazzoloni e asciugatori per rendere praticabile il tracciato, operazioni che si pensa possano durare almeno un paio d'ore.

Ricordiamo che la prima fila dello schieramento sarà tutta griffata Team Penske, con Scott McLaughlin in Pole Position davanti ai compagni di squadra Will Power e Josef Newgarden.