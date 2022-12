IndyCar | I motori ibridi del 2024 saranno 2,2 litri e non 2,4

Chevrolet e Honda hanno spostato le loro risorse dal collaudo dei loro motori da 2,4 litri alla collaborazione con un nuovo fornitore di componenti ibridi, dopo che è apparso chiaro che quello proposto da Mahle non sarebbe stato sufficiente per il tipo di gare della serie e non sarebbe stato pronto in tempo per la stagione 2024.

Alla vigilia del 2022, IndyCar aveva annunciato che l'adozione della nuova formula sarebbe slittata dal '23 al '24, a causa di problemi legati alla catena di fornitura dei componenti a livello globale. Mahle, che costruiva e sviluppava l'ibrido, si trovava in difficoltà come molte altre aziende, poiché i chip o i semiconduttori scarseggiavano.

Tuttavia, sia Chevrolet che Honda sono riuscite a testare i loro motori da 2,4 litri sul percorso stradale dell'Indianapolis Motor Speedway nel marzo dello scorso anno.

L'unità ibrida è stata poi provata su una IndyCar in ottobre e il mese scorso il presidente della serie Jay Frye ha dichiarato a Motorsport.com che la situazione della catena di approvvigionamento dei componenti stava migliorando.

Tuttavia, in un comunicato stampa odierno riguardante i suoi passi verso la sostenibilità, IndyCar ha rivelato che l'adozione dei motori da 2,4 litri è stata "messa in pausa" e che i test dei prossimi 15 mesi si concentreranno sulla componente ibrida, sviluppata da Honda Performance Development, Chevrolet con Ilmor e un nuovo fornitore esterno.

"IndyCar sta continuando il suo percorso verso l'introduzione di una piattaforma di motori ibridi per la stagione agonistica 2024", si legge nel comunicato. "Questo programma è stato sviluppato grazie alla collaborazione di Ilmor, Chevrolet e Honda Performance Development. I test del motore ibrido sono iniziati e continueranno fino alla stagione 2023. Con l'introduzione del motore ibrido, quello da 2,4 litri sarà messo in pausa per consentire l'accoppiamento dell'innovativa tecnologia ibrida con i collaudati motori V6 biturbo da 2,2 litri".

I motori da 2,2 litri hanno fatto il loro debutto nel 2012.

Frye ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi dei numerosi progressi compiuti dalla IndyCar nel portare il mondo degli sport motoristici verso un futuro più sostenibile. I motori IndyCar da 2,2 litri forniti da Honda e Chevrolet hanno dato vita alle gare più competitive al mondo. Il pacchetto di motori ibridi per il 2024 offrirà ancora più emozioni grazie all'aumento dei cavalli rispetto al motore attuale".

Altre mosse ecologiche di IndyCar includono la partnership strategica con Shell, grazie alla quale la IndyCar Series gareggerà con carburante al 100% rinnovabile a partire dalla stagione 2023. Inoltre, tutti i mezzi di trasporto dei team IndyCar che supportano la serie continueranno a funzionare con diesel al 100% rinnovabile tra le sedi e le piste.

Nel frattempo, il pneumatico da corsa Firestone Firehawk in guayule, che ha debuttato nel Big Machine Music City Grand Prix di agosto a Nashville, sarà adottato nel 2023 come gomma da gara alternativa in un numero maggiore di corse.