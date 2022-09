IndyCar | Ecco il calendario 2023 con 17 gare in programma

"La IndyCar sta crescendo sempre di più, con un ritmo che si addice al nostro emozionante stile di competizione - ha dichiarato Mark Miles, presidente e AD di Penske Entertainment Corp - La stagione 2023 offre l'opportunità di consolidare ulteriormente questa tendenza, portando il nostro sport e le sue stelle in un maggior numero di mercati e famiglie e raggiungendo nuovi consumatori in tutto il mondo".

Il programma del 2023 prevede ancora una volta sette gare su piste tradizionali, cinque circuiti cittadini e cinque su ovali, tra cui il nuovo tracciato nel centro di Detroit che sostituisce la sede di Belle Isle.

"Abbiamo lavorato duramente per raggiungere l'equità delle date e delle sedi, che è stato un obiettivo costante per noi - ha aggiunto il Presidente della serie Jay Frye - Siamo entusiasti di tornare nel centro di Detroit e le riasfaltature di Road America e Laguna Seca aggiungeranno nuove sfide per i piloti e le squadre".

"Anche il livello di intensità sarà ai massimi dato che concluderemo la stagione con tre weekend di gara consecutivi".

Gli orari di inizio degli eventi del 2023 saranno annunciati successivamente.

IndyCar Series - Calendario 2023



Data Evento 5 marzo St. Petersburg 2 aprile Texas Motor Speedway 16 aprile Long Beach 30 aprile Barber Motorsports Park 13 maggio Indianapolis road course 20-21 maggio Qualifiche per la Indy 500 28 maggio Indianapolis Motor Speedway 4 giugno Detroit 18 giugno Road America 2 luglio Mid-Ohio 16 luglio Toronto 22 luglio Iowa Speedway 23 luglio Iowa Speedway 6 agosto Nashville 12 agosto Indianapolis road course 27 agosto World Wide Technology Raceway 3 settembre Portland International Raceway 10 settembre Laguna Seca