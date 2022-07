IndyCar | Caso Palou: Ganassi cita in giudizio il suo pilota

In un comunicato del leggendario team, per il quale Palou ha ottenuto il 14° titolo piloti IndyCar lo scorso anno, Ganassi ha dichiarato: "Alex Palou è sotto contratto con il Chip Ganassi Racing fino alla fine della stagione 2023. È un membro prezioso del nostro team e continueremo a sostenerlo nella ricerca di vittorie, podi e campionati INDYCAR".

"A seguito del tentativo improprio di una scuderia concorrente di stipulare un contratto con lui nonostante i chiari termini del nostro, stiamo procedendo per vie legali. Tutte le richieste di informazioni sulla questione saranno gestite dal nostro legale".

L'atto di citazione, depositato dal tribunale della contea di Marion, è diretto ad Alex Palou Montalbo e ad ALPA Racing USA, LLC.

Inoltre, in un documento separato del tribunale, "il querelante Chip Ganassi Racing, LLC, per mezzo di un avvocato, chiede rispettosamente una rapida udienza sulla sua mozione di ingiunzione preliminare. Il querelante ritiene che due ore siano sufficienti per l'udienza e chiede che venga fissata entro la fine di agosto".

Tra i documenti probatori di dominio pubblico ci sono i tweet inviati da Palou, dalla McLaren Racing e il comunicato stampa della McLaren, tutti del 12 luglio.

Quel giorno il Chip Ganassi Racing ha diffuso un comunicato in cui dichiarava di aver esercitato l'opzione su Palou per il 2023 avendo il pilota firmato un contratto di due anni più un anno di opzione verso la fine della sua stagione da esordiente con il Dale Coyne Racing.

La dichiarazione conteneva una citazione del proprietario del team Chip Ganassi, che affermava: "I precedenti di Alex parlano da soli. È un campione affermato e uno dei piloti più formidabili del mondo. Siamo entusiasti di continuare a lavorare insieme".

Tuttavia conteneva anche una presunta citazione di Palou: "È una sensazione fantastica sapere che tornerò con il Chip Ganassi Racing la prossima stagione. Il team mi ha accolto a braccia aperte fin dal primo giorno e sono entusiasta di continuare a lavorare con Chip, Mike Hull, i ragazzi della NTT DATA Honda numero 10 e tutti quelli dell'organizzazione. Gli obiettivi rimangono gli stessi e continueremo a lavorare senza sosta per raggiungerli".

Nella stessa giornata Palou è intervenuto su Twitter dichiarando: "Ho recentemente appreso dai media che questo pomeriggio, senza la mia approvazione, il Chip Ganassi Racing ha emesso un comunicato stampa in cui annunciava che avrei guidato per loro nel 2023. Ancora più sorprendente è stato il fatto che il comunicato del CGR includeva una citazione che non proveniva da me”.

"Non ho approvato quel comunicato stampa, né ho scritto o approvato quella citazione. Ho recentemente informato il Chip Ganassi Racing che, per motivi personali, non intendo continuare a lavorare con la squadra dopo il 2022”.

"A parte gli sfortunati eventi di questa sera, ho un grande rispetto per il team e non vedo l'ora di concludere questa stagione insieme".

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

In pochi minuti, la McLaren ha aggiunto ulteriore benzina alle fiamme con questo tweet: "¡Hola Alex! McLaren Racing dà il benvenuto al campione INDYCAR AlexPalou nella sua rosa di piloti a partire dal 2023. La nostra formazione completa di piloti in tutte le categorie sarà confermata a tempo debito".

L'account twitter di Arrow McLaren SP ha citato questo tweet, aggiungendo "Benvenuto nella famiglia McLaren Racing, Alex Palou".

In un comunicato stampa di McLaren Racing è stato inoltre riportato che: "Oltre ai suoi impegni agonistici del prossimo anno, Palou effettuerà anche dei test con il McLaren F1 Team nell'ambito del programma di collaudo della MCL35M di F1 del 2021, insieme ai colleghi Pato O'Ward e Colton Herta".

Palou ha dichiarato: "Sono estremamente entusiasta di entrare a far parte della rosa dei piloti di una squadra iconica come la McLaren. Sono entusiasta di poter dimostrare cosa sono in grado di fare al volante di una vettura di Formula 1 e di vedere quali porte mi si apriranno. Voglio ringraziare tutti quelli del Chip Ganassi Racing per tutto quello che hanno fatto per me".

Zak Brown, CEO della McLaren, ha commentato: "Abbiamo sempre detto che vogliamo i migliori talenti in McLaren, ed è emozionante poter includere Alex in questa lista. Non vedo l'ora di vederlo al volante di una vettura di Formula 1 nell'ambito del nostro programma Testing of Previous Cars (TPC) insieme a Pato O'Ward e Colton Herta per continuare a costruire i nostri piloti".

"Alex è un pilota di incredibile talento che ha vinto in ogni serie in cui ha corso e sono felice di dargli il benvenuto nella famiglia McLaren".

Palou è attualmente sesto in classifica, a soli 44 punti dal compagno di squadra Marcus Ericsson, leader del campionato, con cinque gare da disputare e oltre 250 punti ancora disponibili.

La Arrow McLaren SP, che passerà a tre vetture nel 2023, ha attualmente sotto contratto per il prossimo anno il titolare Pato O'Ward e Alexander Rossi. Felix Rosenqvist è stato mantenuto dalla McLaren Racing, ma ha dichiarato a Motorsport.com di non aver ancora scelto la serie in cui correrà.

L'amministratore delegato della McLaren, Zak Brown, ha dichiarato a Motorsport.com che il marchio non intende commentare la citazione, mentre lo stesso Palou non ha ancora risposto.