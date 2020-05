IndyCar: Carlin valuta piloti di F2 per da affiancare a Chilton

Il team Carlin è pronto a schierare un pilota della Formula 2 in IndyCar qualora negli Stati Uniti le attività in pista dovessero riprendere prima che in Europa.

La scuderia inglese ha un sedile libero per le gare del campionato che si disputeranno sui circuiti stradali, e stando alle intenzioni degli organizzatori le attività in pista dovrebbero riprendere all’inizio di giugno sull’ovale del Texas.

La gara di Road America è prevista per il 21 giugno, ovvero due settimane prima del GP di Formula 1 d’Austria, evento che dovrebbe segnare l’avvio del campionato della massima serie a ruote scoperte e di conseguenza anche quello della Formula 2 e della Formula 3.

Trevor Carlin ha messo sotto contratto Max Chilton per i circuiti cittadini e quelli tradizionali, oltre alla 500 Miglia di Indianapolis, mentre Conor Daly salirà in auto in occasione degli ovali.

Ad inizio stagione si pensava che Felipe Nasr, già campione della F3 inglese nel 2011 proprio con Carlin, avrebbe dovuto fare il suo debutto nella serie in occasione dell’evento inaugurale di St Petersburg prima che tutto fosse cancellato all’ultimo minuto.

Nel corso di una intervista rilasciata ad Autosport, Trevor Carlin ha affermato: “Avevamo una sola vettura sicura di correre, ed era quella di Max, mentre nulla era stato deciso per la seconda auto prima che si verificasse questa interruzione”.

“Stiamo anche valutando di prendere un pilota che corre in Europa qualora negli Stati Uniti si dovesse tornare a gareggiare prima che nel Vecchio Continente”.

“Non ho idea di come proseguirà il discorso con Felipe Nasr, ma se qualche pilota di Formula 2 fosse interessato, e se avesse il budget, noi abbiamo due vetture pronte a scendere in pista. Una è già occupata, mentre l’altra attende solo gli sponsor ed un pilota”.

I piloti del team di Trevor Carlin in F2 per il 2020 sono Yuki Tsunoda e Jehan Daruvala, ed entrambi fanno parte del programma giovani della Red Bull.

Il giapponese, però, è anche affiliato al programma Honda e considerando che il team Carlin in IndyCar monta proprio i propulsori del costruttore asiatico, sembra che le possibilità per Daruvala di debuttare nelle gare americane siano davvero ridotte al lumicino.

Pieter Belmans, che si occupa di Daruvala per la società di gestione e di coaching WinWay, non ha escluso però la possibilità di una apparizione dell’indiano in IndyCar.

“Nel corso dell’inverno abbiamo valutato tutte le possibilità e cercato di capire quale fosse il percorso migliore per Jehan. L’IndyCar è stata presa in considerazione, ma abbiamo optato per la F2 dato che l’obiettivo è quello di arrivare in Formula 1”.

“La Red Bull ha visto cosa è stato in grado di fare Jehan lo scorso anno in Formula 3. Ha disputato una ottima stagione ed è stato in lotta per il titolo sino all’ultimo round di Sochi. Quest’anno abbiamo firmato per il team giusto in F2, e l’obiettivo adesso è quello di fare delle pole, vincere delle gare ed essere in lotta per il campionato”.

“Stiamo ancora aspettando che gli organizzatori della F1 e della F2 ci dicano qualcosa e se le corse torneranno alla normalità. Al momento la situazione è un po’ confusa e non sappiamo come il programma di F2 verrà inserito all’interno di quello della F1. Se la IndyCar dovesse iniziare a correre prima della F2 allora potremmo pensare di far correre là Jehan, ma è soltanto una opzione”.