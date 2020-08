Indy 500, Libere 2: svetta Dixon, Alonso va a muro!

Scott Dixon ha ottenuto il primato nelle Prove Libere 2 della 500 Miglia di Indianapolis, ma la giornata di giovedì va in archivio soprattutto con l'incidente occorso a Fernando Alonso.

Lo spagnolo ha perso il controllo della sua Arrow McLaren SP finendo contro il muro della curva 4 sull'ovale dell'Indiana, impattando con la parte destra della monoposto e poi girandosi lungo il rettilineo.

"Perdi il controllo, l'aderenza e qui i muretti sono vicini - ha commentato molto serenamente Alonso, che è stato anche visitato per precauzione al centro medico - Purtroppo è successo di nuovo, impareremo anche da questo. Non possiamo farci nulla, è andata così, ma domani ripartiremo".

In quel momento Fernando occupava il sesto posto in classifica e a fine giornata ha concluso comunque ottavo, mentre gli uomini della Arrow McLaren SP hanno avuto l'ok da parte dei commissari sportivi per lavorare anche oltre il tempo limite consentito e riparare la vettura #66 dell'asturiano.

Tornando ai risultati delle prove, come detto il primato spetta a Dixon con l'auto della Chip Ganassi Racing, che ha preceduto per un soffio Takuma Sato.

Una tripletta per la Honda, visto che il terzo posto va a Marco Andretti; il portacolori della Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian si conferma in palla dopo che nelle Libere 1 aveva terminato con il secondo posto.

La migliore delle vetture motorizzate Chevrolet è quinta grazie a Conor Daly (Ed Carpenter Racing), con Alex Palou (Dale Coyne Racing with Team Goh) - migliore dei rookie - e Colton Herta (Andretti Harding Steinbrenner Autosport) che concludono alle sue spalle, così come Charlie Kimball (AJ Foyt Enterprises) ed Alonso.

In Top10 si piazzano anche James Davison (Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing/Byrd/Belardi) e Oliver Askew con la seconda Arrow McLaren SP, mentre Ryan Hunter-Reay conclude undicesimo con la monoposto #28 griffata Andretti Autosport.

La giornata di venerdì proseguirà con il medesimo programma, ma i motori turbo BorgWarner vedranno aumentare la potenza da 1.3-bar ad 1.5-bar, quindi arrivare a 80-90 CV in più.