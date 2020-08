Poker della Andretti Autosport e dei motori Honda nelle Qualifiche della 500 Miglia di Indianapolis.

I piloti della IndyCar hanno cominciato a fare sul serio sull'ovale dell'Indiana con la sessione pomeridiana che ha sancito le posizioni dalla 10a alla 33a, mentre i "Fast Nine" hanno avuto modo di girare ancora e oggi potranno giocarsi la prima posizione per la gara della prossima settimana.

Marco Andretti continua la sua cavalcata svettando in entrambe le manche, per poi stabilire il primato medio in due giri su quattro battendo i compagni di team Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi e James Hinchcliffe.

Scott Dixon conclude la giornata con il quinto posto, anche se il portacolori della Chip Ganassi Racing è stato uno di quelli che non ha migliorato nel Fast Nine, con rischio corso anche alla curva 3.

Non hanno brillato le monoposto motorizzate Chevrolet e la conferma arriva dall'unica presenza nella Top9 grazie all'ottimo Rinus VeeKay (Ed Carpenter Racing), che assieme ad Alex Palou (Dale Coyne Racing with Team Goh) è fra i più rapidi dei rookie.

Graham Rahal e Takuma Sato completano la classifica con le vetture della Rahal Letterman Lanigan, mentre restano fuori dai Fast Nine parecchi nomi altisonanti, in primis la stella ospite quale è Fernando Alonso.

L'asturiano, dopo l'incidente delle Libere 3, non ha trovato né set-up ideale, né pista libera o scie e nemmeno le velocità sperate, ritrovandosi con un mestissimo 26° posto fra le mani, senza mai dare l'impressione di giocarsela".

"Io mi sono trovato bene, ovviamente non siamo stati competitivi per entrare nei primi 9, anche se volevamo comunque correre tranquillamente senza incidenti o grattacapi - ha commentato il portacolori della Arrow McLaren SP alla NBC - Sapevamo di non potercela giocare coi migliori. Non siamo stati veloci come volevamo, ma lavoreremo sulla macchina perché essere indietro significa ritrovarsi nel traffico, quindi hai bisogno di una buona auto".

"Penso che sul passo gara siamo meglio rispetto alle qualifiche, lo abbiamo visto anche come team nei vari giorni. Per questo sono fiducioso. L'idea è sempre quella di partire davanti, ma vediamo come andrà, non sarà semplice superare. Comunque anche altri hanno sofferto, come Power, Pagenaud e Castroneves, dunque non è facile per nessuno".

Il primo degli "esclusi" è stato Colton Herta (Andretti Harding Steinbrenner Autosport), che ha preceduto Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing) e Spencer Pigot (Citrone/Buhl Autosport with RLL), con Josef Newgarden che termina 13° con la vettura del Team Penske e primo degli altri Chevrolet, fra cui abbiamo Pato O'Ward (Arrow McLaren SP) 15° e Ed Carpenter 16°.

Male anche Graham Rahal (errore alla curva 3), Simon Pagenaud, Ben Hanley, Helio Castroneves, Pagenaud, Charlie Kimball, James Davison, Will Power e Max Chilton.

Dopo un'altra ora di Prove Libere, i Fast Nine si giocheranno la Pole Position con i cosiddetti "shootout", mentre tutti i concorrenti potranno poi provare ancora nel tardo pomeriggio.

Fast Nine

P Pilota Auto Motore Giro 1 Giro 2 Giro 3 Giro 4 Media 1. Marco Andretti Andretti Herta Autosport Honda 232.177 231.559 230.968 230.705 231.351 2. Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda 231.653 231.506 231.219 230.944 231.330 3. Alexander Rossi Andretti Autosport Honda 231.886 231.497 230.879 230.812 231.268 4. James Hinchcliffe Andretti Autosport Honda 231.790 231.393 231.048 230.553 231.195 5. Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda 232.183 231.326 230.795 230.325 231.155 6. Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Chevrolet 231.789 231.029 230.888 230.753 231.114 7. Alex Palou Dale Coyne Racing w/ Team Goh Honda 231.552 231.211 230.808 230.566 231.034 8. Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Honda 231.102 230.876 230.740 230.572 230.822 9. Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Honda 231.244 230.763 230.710 230.454 230.792

Altre posizioni della griglia