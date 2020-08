Marco Andretti conclude in vetta alla classifica le Prove Libere 3 della 500 Miglia di Indianapolis, confermando l'ottimo stato di forma per il portacolori della Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian.

Si è trattato di una giornata piuttosto diversa dalle due precedenti sul tracciato dell'Indiana perché le monoposto hanno visto aumentare la potenza delle pressioni del turbo, accivinandosi sempre di più alla configurazione che verrà utilizzata per la Qualifica.

Andretti ha stabilito il primato girando ad una velocità media di 233,491mph, ma soprattutto è riuscito a non soffrire più di tanto il nuovo fattore che la IndyCar si ritrova, ossia l'aeroscreen.

Tutti i piloti hanno infatti lamentato parecchi grattacapi nella gestione delle proprie vetture, sia dal punto di vista della stabilità che del consumo gomme, proprio per via del sistema di sicurezza installato sull'abitacolo che va ad inficiare nella aerodinamica e nel peso.

Questo, come alcuni sostengono, rischia di negare possibilità di sorpasso per via delle turbolenze e dei rischi, ma vedremo con il prosieguo delle azioni se effettivamente avremo noie del genere.

Chi non pare avere avuto di questi problemi è Conor Daly, che ancora una volta è il migliore delle vetture motorizzate Chevrolet (unica presente in Top10), a terminare secondo. Dietro al pilota della Ed Carpenter Racing abbiamo Scott Dixon (Chip Ganassi Racing), mentre Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport) e l'ottimo Spencer Pigot (RLL with Citrone/Buhl Autosport) completano la Top5.

Ancora una volta il più bravo dei rookie è Alex Palou con la vettura spinta dal propulsore Honda messa a punto dalla Dale Coyne Racing with Team Goh, tenendosi dietro quella della Andretti Autosport con sopra James Hinchcliffe e Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan Racing).

A chiudere i primi 10 sono invece gli altri ragazzi della Andretti Autosport e Chip Ganassi Racing, ovvero Alexander Rossi e Marcus Ericsson, che battono per un soffio Will Power e Jack Harvey, i più veloci per Team Penske e Meyer Shank Racing.

Capitolo Fernando Alonso: in Arrow McLaren SP hanno lavorato fino all'1;30 di notte per sistemare la vettura Chevrolet dello spagnolo, incidentata nel corso delle Prove Libere 2. "Nando" è riuscito a completare in tutto 52 tornate, ma fermandosi solamente al 25° posto, facendo peggio dei compagni di squadra Pato O'Ward e Oliver Askew, rispettivamente 18° e 19°.

Oggi nella prima mattinata statunitense avremo due gruppi a girare per le Prove Libere 4 (primo dalle 8;30 alle 9;00 e secondo dalle 9;00 alle 9;30 orario locale), poi dalle 11;00 scatta la bagarre delle Qualifiche secondo il seguente ordine: Rahal, Sato, Kellett, VeeKay, Harvey, Dixon, Pigot, O’Ward, Newgarden, Power, Karam, Rossi, Alonso, Hunter-Reay, Veach, Ericsson, Askew, Rosenqvist, Carpenter, Hinchcliffe, Hanley, Davison, Palou, Ferrucci, Daly, Kimball, Pagenaud, Andretti, Kanaan, Herta, Chilton, Castroneves, Hildebrand.

I Top9 accederanno al 'Fast Nine Shootout' di domenica, dove avremo un'altra sessione di Libere.