Indy 500, Libere 1: Hinchcliffe al comando, Alonso in Top5

James Hinchcliffe è stato il più rapido della prima giornata di Prove Libere ad Indianapolis, dove i protagonisti della IndyCar hanno cominciato a preparare la 500 Miglia della settimana prossima.

Le attività in pista sono durate per circa 6 ore, cominciando con i primi 120' riservati ai veterani dell'evento che si svolge sull'ovale in Indiana, poi c'è stato spazio per i rookie e i meno esperti, e infine una sessione finale collettiva dove il portacolori della Andretti Autosport ha piazzato la sua monoposto motorizzata Honda al comando.

Hinchcliffe ottiene la velocità media di 224,526mph precedendo per un soffio il compagno di squadra Marco Andretti, che nella mattinata aveva accusato un problema elettrico fermandosi lungo il tracciato e causando un Full Course Yellow mentre gli addetti recuperavano la vettura #98.

Buona giornata per tutta la Andretti Autorsport grazie al quarto piazzamento per Ryan Hunter-Reay, preceduto solamente dai compagni e da Scott Dixon (Chip Ganassi Racing), autore del primato nella sessione dei veterani.

Comincia con il piede giusto anche Fernando Alonso, quinto con la vettura della Arrow McLaren SP e migliore dei motorizzati Chevrolet: l'asturiano ottiene un 223,238mph che gli consente di battere Josef Newgarden (Team Penske) e Jack Harvey (Meyer Shank Racing).

Alex Palou è ottavo nel pomeriggio dopo che il portacolori del Dale Coyne Racing with Team Goh aveva concluso al secondo posto la parte di prove riservata ai cosiddetti "Rookies and Refreshers" dietro all'ottimo Rinus VeeKay (Ed Carpenter Racing), quest'ultimo sedicesimo nella sessione conclusiva.

In Top10 troviamo anche Conor Daly (Ed Carpenter Racing) ed Helio Castroneves (Team Penske), seguiti da Tony Kanaan (AJ Foyt) - che ha dato una mano al rookie Dalton Kellett nella preparazione del mezzo salendo a bordo della sua macchina ad inizio prove - Simon Pagenaud (Team Penske), Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan Racing), Felix Rosenqvist (Chip Ganassi Racing) e Charlie Kimball (AJ Foyt), che ha sudato freddo sfiorando il muretto alla curva 2.

Più indietro Will Power, 23° alla fine, anche se NBC Sports rivela che lui, Castroneves e Newgarden hanno svolto uno stint completo a pieno carico in preparazione alla gara.

In casa DragonSpeed non c'è stato modo di completare nessun giro per via di un problema che la macchina di Ben Hanley ha accusato inizialmente, e che ha richiesto l'intervento del team per tutta la giornata; alla fine la direzione gara ha concesso al pilota di avviare il motore Chevrolet ed entrare in azione per uno shakedown e controllare che tutto fosse in ordine.