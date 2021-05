Indy 500: ecco i 9 che si giocheranno la pole, Power rischia

Questa sera scopriremo il nome del poleman, ma nella notte sono già stati scritti i primi verdetti per quanto riguarda la 500 Miglia di Indianapolis, con la prima parte delle qualifiche che ha designato i nomi dei nove piloti che si giocheranno le prime tre file dello schieramento e fissato le posizioni tra la decima e la 30esima, oltre a coloro che oggi avranno ancora una chance di guadagnarsi l'ultima fila.

Il più veloce al termine di questa prima giornata di prove è stato uno dei veterani della grande classica dell'Indiana come Scott Dixon. Il neozelandese della Ganassi Racing ha spinto la sua Dallara motorizzata Honda fino ad un media di 231,828 miglia orarie.

Dietro di lui però c'è il nuovo che avanza, perché in seconda posizione, alla media di 231,648 miglia orarie, si è issato Colton Herta della Andretti Autosport. A completare una prima fila virtuale tutta a propulsione Honda c'è poi un altro vecchio volpone come Tony Kanaan, pure lui con i colori della Ganassi Racing.

Il primo tra i motorizzati Chevrolet è Ed Carpenter, che con la monoposto dell'omonimo team si è spinto fino a 231,616, seguito dal compagno di squadra Rinus VeeKay, che invece si è fermato a 231,483. Segue poi un altro veterano, il tre volte vincitore Helio Castroneves, tornato questa volta per difendere i colori della Meyer Shank.

Gli ultimi tre che questa sera si sfideranno nella caccia alla pole position sono Alex Palou, Ryan Hunter-Reay e l'ex pilota di Formula 1 Marcus Ericsson, con lo spagnolo della Ganassi Racing che è incappato anche in un incidente, perdendo il posteriore della sua monoposto alla curva 2 ed andando ad impattare le barriere piuttosto violentemente. Tuttavia, dopo un primo check, è stato immediatamente dimesso dal centro medico del circuito dell'Indiana ed ammesso a tornare in macchina.

Andiamo ora a vedere invece quelli che sono già certi della loro posizione in griglia, perché tra questi ci sono certamente diversi piloti che ambivano almeno a provare ad entrare nella Fast 9, a partire da Alexander Rossi, vincitore nel 2016, che è il primo degli esclusi con una media di 231,408 miglia orarie.

A dividere la quarta fila con lui ci saranno Ed Jones e Pato O'Ward, mentre bisogna scendere fino alla quinta per trovare un altro due volte vincitore come il giapponese Takuma Sato, che scatterà 15esimo, alle spalle anche di Pietro Fittipaldi e di Felix Rosenqvist.

In grande difficoltà per ora anche i portacolori della Penske, perché la prima delle monoposto della squadra di patron Roger prenderà il via addirittura dalla 17esima casella dello schieramento di partenza con Scott McLaughlin. Più attardati invece Josef Newgarden e Simon Pagenaud, vincitore nel 2019, che si ritrovano addirittura 21esimo e 26esimo.

Non se la passa tanto meglio Juan Pablo Montoya, 24esimo in griglia con la monoposto della Arrow McLaren SP, seguito dal nipote d'arte Marco Andretti. Male anche gli altri ex piloti di Formula 1 Sebastien Bourdais e Max Chilton, che devono accontentarsi degli slot numero 27 e 29.

La sorpresa più grande però è quella che riguarda Will Power, perché il pilota della Penske, vincitore dell'edizione 2018 della Indy 500, si ritrova addirittura tra quelli che oggi si dovranno giocare gli ultimi tre posti disponibili in undicesima ed ultima fila.

L'australiano non è riuscito a fare meglio del 31esimo tempo, sbagliando nell'ultimo giro in un run che lo avrebbe fatto entrare senza troppi problemi. Oggi se la dovrà vedere con Simona De Silvestro, Sage Karam, Charlie Kimball e R.C. Enerson. Per due di loro l'avventura alla Indy 500 2021 sarà finita questa sera.