Indy 500: aumenta il montepremi, ma niente slot garantiti

Il nuovo proprietario dell'Indianapolis Motor Speedway ha rivelato che il montepremi della Indy 500 di quest'anno sarà il più ricco della storia, a quota ben 15 milioni di dollari, e che il vincitore se ne porterà a casa almeno due.

Sebbene Penske abbia escluso la controversa idea di garantire un posto in griglia a quei piloti che prendono parte a tutto il campionato, ci saranno anche delle modifiche significative al format delle qualifiche.

Il turbo boost per le qualifiche salirà da 140 kPa a 150 kPa (quindi da 1,4 a 1,5 bar), aumentando così la potenza di 45 cavalli. Questo dovrebbe essere sufficiente a compensare la resistenza extra creata dagli aeroscreen.

Inoltre, la sessione del Last Row Shootout sarà estesa a 75 minuti e, anziché consentire un solo tentativo per macchina, ora ne saranno concessi di più ai piloti che devono guadagnarsi un posto in griglia.