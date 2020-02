Hinchcliffe torna con Andretti per tre gare nel 2020

Il 33enne canadese, che è stato improvvisamente svincolato dalla Arrow McLaren SP lo scorso ottobre, guiderà la vettura #29 motorizzata Honda nel Gran Prix di Indianapolis, quindi sullo stradale del catino dell'Indiana, alla Indy 500 ed al Texas Speedway.

Hinchcliffe ha già difeso i colori della squadra di Michael Andretti dal 2012 al 2014, conquistando anche tre vittorie nel 2013. Quest'anno ritroverà Ryan Hunter-Reay e Marco Andretti come compagni di squadra, mentre collaborerà per la prima volta con Alexander Rossi, Zach Veach e Colton Herta.

"Onestamente, è davvero bello poter annunciare una buona notizia" ha detto Hinchcliffe, che ormai ha ottenuto nel 2018 all'Iowa Speedway l'ultima delle sue sei vittorie in Indycar.

"Non è un segreto che la stagione 2020 non sarà esattamente quella che ci aspettavamo, ma aver trovato un partner come Genesys, che ha salvato il mio programma, è fantastico. Se a questo aggiungiamo che posso tornare alla Andretti Autosport, sembra che ci sia lo slancio giusto su tutto".

"Non vedo l'ora di tornare a lavorare con questo gruppo, ma soprattutto di tornare al volante di una Indycar!" ha concluso.