Indy 500: ecco la livrea della Arrow McLaren SP di Alonso

La Arrow McLaren SP ha svelato la livrea che Fernando Alonso utilizzerà alla 500 Miglia di Indianapolis nella rincorsa dell'asturiano alla Triple Crown.

Lo spagnolo condurrà infatti la vettura #66 motorizzata Chevrolet nel weekend del 21-23 agosto, cercando di qualificarsi per l'evento e riscattare il mestissimo ritiro del 2017 a pochi giri dal termine e il successivo fallimento nelle qualifiche sul tracciato che ospita per la 104a volta la manifestazione.

La Arrow McLaren SP, oltre allo sponsor Kimoa.com di Alonso, presente nella parte del cofano motore in nero opaco (come l'ala posteriore ribassata), ha il bianco e l'azzurro-tiffany del marchio Ruoff Mortgage sulle pance laterali, muso e ala anteriore, mentre gli specchietti sono dell'arancione papaya tipico della McLaren.

“Sono molto felice di vedere finalmente come sarà la macchina con cui correrò la Indy 500 - ha commentato Alonso - Abbiamo dovuto attendere un po' di più del dovuto, ma presto i motori torneranno a rombare!"

Sam Schmidt, co-proprietario del team, ha aggiunto: "Nel 2017 Fernando ha dimostrato che non è uno che corre e basta, ma può lottare per vincere. La livrea è fantastica e i colori di Ruoff Mortgage si mischiano ai tipici di Arrow McLaren SP. E' diversa dalle altre macchine che abbiamo, per cui sarà riconoscibile dai fan".

Contento anche Mark Music, Presidente di Ruoff Mortgage: "E' una livrea elegante e raffinata che si sposa bene con il marchio di Fernando. In questo modo la vettura #66 sarà ben riconoscibile dal pubblico quando Alonso taglierà il traguardo. Non vediamo l'ora di averla in pista".

Le altre due Arrow McLaren SP, affidate a Pato O’Ward ed Oliver Askew, avranno una colorazione differente.

"Sono entusiasta di poter mostrare finalmente la macchina di Alonso che avrà alla 500 Miglia - ha commentato l'AD di McLaren Racing, Zak Brown - E' stupenda e non vedo l'ora che sia agosto per vederla in pista nelle sue mani!"