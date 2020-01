DragonSpeed si affida ad Hanley per il primo round di IndyCar

In attesa della 24h di Daytona della prossima settimana, la DragonSpeed ha continuato a lavorare sul programma parallelo all'IMSA, ovvero quello che la vede impegnata in IndyCar.

Nel 2020 la squadra di Elton Julian ha infatti annunciato che prenderà parte con la sua auto motorizzata Chevrolet a sei eventi della serie, primo dei quali vedrà in azione Ben Hanley.

Il 34enne inglese, che lo scorso anno corse proprio con la DragonSpeed nel campionato delle monoposto americane con ottimi risultati al debutto, dopo Daytona si concentrerà sul round di St. Petersburg previsto per marzo.

"Non vedo l'ora di risalire sulla macchina #81 per un'altra avventura a St. Pete - ha dichiarato Hanley ad IndyCar.com - Dopo la partecipazione del 2019 ora ci presenteremo più preparati. Non so se riusciremo a ripetere la combinazione di velocità e fortuna che ci consentirono di piazzarci dodicesimi, ma sono convinto che potremo fare molto bene in quel weekend".

Julian ha aggiunto: “La continuità era importante, per questo abbiamo scelto Ben per St. Pete, è una bella spinta per tutti e per il quinto anno di fila resta il pilota principale dei nostri programmi. La realtà dei fatti è che comunque siamo un team nuovo in IndyCar, per cui potremmo avere altri concorrenti durante l'anno che siano al suo stesso livello, ma con più esperienza nella serie. Iniziare la stagione con lui, però, è comunque il modo migliore per dare il via al 2020. Non abbiamo avuto il vantaggio di altre squadre nel provare l'aeroscreen, stiamo facendo di tutto per ottenere il meglio nonostante i pochi test svolti. Analizzeremo i dati raccolti e cercheremo di lavorare bene".