Castroneves prova a rientrare a tempo pieno in Indycar nel 2021

Helio Castroneves sembra avvicinarsi al termine della sua avventura con Penske nella IndyCar. Il brasiliano, infatti, dovrebbe correre la sua ultima gara con il leggendario team statunitense il mese prossimo, alla 500 Miglia di Indianapolis. Eppure per lui potrebbe non essere un addio alla serie americana a ruote scoperte.

Il suo intento è quello di proseguire a correre in IndyCar anche nella prossima stagione e di farlo da pilota titolare, ossia correndo in tutti gli appuntamenti della serie. Questo è dovuto anche all'addio di Penske all'IMSA, che ha reso liberi per il 2021 lui, ma anche Juan Pablo Montoya, Dane Cameron e Ricky Taylor.

"Voglio essere onesto, sto cercando di correre in IndyCar", ha dichiarato Castroneves a Motorsport.com. "Sono ancora attivo e aperto a correre. So di essere stato legato a Penske per oltre 20 anni, sono grato a tutti, ma ci hanno detto di cercare altro per la prossima stagione ed è quello che sto facendo".

"Farò tutto il possibile per correre in IndyCar, ma continuerò a tenere in considerazione anche l'IMSA. Alla fine ho imparato molto nella serie a ruote coperte. Mi ha aiutato molto a completarmi come pilota".

Castroneves, vincitore di 3 edizioni della 500 Miglia di Indianapolis e oggi 45enne, ha ancora l'entusiasmo di un bambino. "Non vedo l'ora di tornare a correre. L'età è solo un numero e io mi sento pronto a continuare a correre. Ho entusiasmo, forza, conoscenza. Sono sempre molto competitivo".