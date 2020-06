Carlin schiererà una sola vettura nella prima gara IndyCar 2020

Il team Carlin-Chevrolet prenderà parte alla prima gara della stagione 2020 di IndyCar, la Genesys 300 in Texas, con solo una vettura.

La numero 31, quella originariamente prevista per Felipe Nasr, non sarà schierata, almeno nel primo fine settimana della stagione.

Il team ha svelato questa decisione pubblicando un comunicato stampa breve, in cui si legge: "A causa dell'impatto economico della pandemia da COVID-19 in Europa, il team Carlin non farà correre la monoposto numero 31 nel primo fine settimana delle IndyCar Series al Texas Motor Speedway".

"Il team continuerà a lavorare con i suoi partner in Europa con l'obiettivo di avere due vetture iscritte per il resto della stagione".

Al Texas Motor Speedway il team Carlin schiererà Conor Daly. A rimanere fermo, dunque, sarà il pilota brasiliano ex Sauber in Formula 1, Felipe Nasr.