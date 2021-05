Sponsorizzato dal nuovo marchio di lifestyle golfistico femminile LOHLA SPORT, Wilson si unirà non solo ai quattro piloti full time del team, ma anche al poleman dello scorso anno Marco Andretti.

Stefan, fratello del defunto Justin Wilson, ha fatto il suo debutto in gara con il KVSH Racing nel 2016, per poi cedere il suo posto nel team Andretti nel 2017 per fare spazio a Fernando Alonso, ed infine ottenere daccapo il sedile nel 2018.

Grazie ad una strategia alternativa si è trovato nelle posizioni di testa dopo il restart finale, ma senza più caution è stato costretto a rientrare ai box per poi concludere al 15° posto.

Da allora, Wilson, che ha ottenuto il terzo posto nel campionato Indy Lights 2011 per il team di Michael Andretti, ha lavorato sulla ricerca di sponsor per avere un'altra opportunità con una delle squadre di maggior successo allo Speedway.

"Siamo entusiasti non solo di dare il bentornato a Stefan nel team, ma anche di avere un nuovo partner in LOHLA SPORT per sperimentare la loro prima Indy 500", ha detto Andretti. "Abbiamo una grande storia con la famiglia Wilson e speriamo di poter ripetere i successi che abbiamo avuto in passato".

Grande soddisfazione è stata espressa da Wilson: "Dopo aver essere trovato in testa alla 500 Miglia di Indianapolis nel 2018, sono affamato di tornare e di finire il lavoro. Ho lavorato instancabilmente per rendere possibile questo ritorno e sono così grato che LOHLA SPORT abbia creduto in me per rappresentarli".

“Tornare con Andretti è un sogno che si avvera così come collaborare ancora una volta con Honda. La ciliegina sulla torta è che possiamo farlo con un'azienda nuova di zecca come LOHLA SPORT, un marchio premium di abbigliamento femminile che sta già conquistando la scena del golf lifestyle...”.

“Niente di tutto questo sarebbe successo senza Don e Carolyn Cusick, che sono appassionati di corse e golf e anche azionisti di LOHLA SPORT. Questo programma rappresenta anche la nascita di Cusick Motorsports, e spero che la 500 Miglia di Indianapolis del 2021 sia un trampolino di lancio per molte opportunità interessanti per il marchio Cusick Motorsports in futuro”.