Andretti Autosport: a fuoco il bilico con la vettura di Herta

Il camion si trovava ad appena 20 minuti dal paddock di St. Petersburg, in Florida, quando l'incendio si è verificato nelle prime ore di mercoledì mattina.

Secondo l'emittente locale Bay News 9, la polizia della Florida ha chiuso una corsia della I-275 e sta indagando sulle cause dell'incendio.

La Andretti Autosport ha confermato la notizia, affermando: "Vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati... Siamo grati che nessuno sia stato ferito e vogliamo ringraziare sia i nostri autisti che i primi soccorritori per la loro azione rapida".

Un portavoce del team ha successivamente fornito un ulteriore aggiornamento.

"Al momento, i danni sulla vettura #88 sembrano essere lievi, causati dal calore, dal fumo e dall'acqua utilizzata per spegnere l'incendio".

"Non abbiamo alcun motivo per ritenere che la vettura sia danneggiata dal punto di vista meccanico e quindi compromessa".

"Il nostro team di Indy Lights è già in Florida per dei test ed ora è in viaggio verso St.Petersburg per aiutarci con la valutazione. Poi arriveròa che dell'altro staff da Indianapolis prima dell'arrivo del team al completo, previsto per domani".

"Stiamo allestendo anche delle attrezzature di back-up ad Indianapolis, che partiranno oggi con un bilico di scorta".