Alonso: "Più o meno so cosa farò nel 2021. Voglio vincere titoli"

Come tutti gli sportivi, anche Fernando Alonso è attualmente a casa in attesa di ricominciare a correre in macchina appena sarà terminata la pandemia di Coronavirus.

L'asturiano si è reso disponibile per una diretta su Instagram organizzata da ACO nella quale ha parlato a tutto tondo dei suoi impegni motoristici. Bisogna ammettere che si tratta di uno dei piloti più fortunati attualmente in attività, che grazie alla sua versatilità ha canali aperti per gareggiare dove le sue ambizioni lo portano.

L'ultimo suo impegno è stata la Dakar, della quale si era detto piuttosto soddisfatto; la sua agenda ora dice che la 500 Miglia di Indianapolis sarà il prossimo, fissato ad agosto dopo tutti gli spostamenti dovuti al Covid-19.

“La Indy 500 è già un bell'impegno e bisogna prepararlo bene e a lungo - dice Alonso che correrà con la Arrow McLaren SP, aggiungendo poi che si tratta per ora di un'unica uscita con le monoposto americane - Fare un campionato intero sarebbe molto diverso da intraprendere, ci dovrei pensare bene".

“Attualmente la mia vita è troppo impegnata, magari fra qualche anno invece ce la farò. Per ora prendere parte a 16-17 gare e imparare tutte le piste bene richiederebbe un livello di preparazione ed impegno che in questo momento storico non riuscirei a svolgere e nemmeno mi renderebbe felice".

La ricerca della felicità è sempre qualcosa che ha contraddistinto le scelte (a volte giuste, altre meno) della carriera dello spagnolo, il quale si è dimostrato aperto ad ogni tipo di sfida proposta, purché ci fossero i presupposti per fare bene.

"Quando un paio di anni fa smisi con la Formula 1, pensai al mio futuro e a quel punto avevo una terza opzione; dopo aver vinto il Mondiale Endurance e quello di F1, perché non provare anche a conquistare il titolo in IndyCar? Io voglio vincere, ho pensato in generale, non solamente alla 500 Miglia di Indianapolis. Sarebbe qualcosa di unico e nella storia non c'è nessuno che lo ha mai fatto prima. Quindi l'ho preso in considerazione. Ma ora è impossibile, però in futuro chissà..."

D'altra parte, il 38enne nativo di Oviedo ha alle spalle l'avventura con la LMP1 di Toyota, cominciata prima con l'idea di vincere la 24h di Le Mans e poi il FIA WEC. Oggi il Mondiale Endurance sta cominciando a cambiare volto, tra accordi FIA-ACO-IMSA e progetti Hypercar.

"Credo che il progetto Hypercar sia bello, così come le varie soluzioni che l'endurance sta adottando assieme all'IMSA. Il regolamento LMDh è un bel passo avanti. Purtroppo l'abbandono di Audi e Porsche ha reso un po' indebolito la Classe LMP1, quindi speriamo che le Hypercar riportino un po’ di adrenalina. L'importante è che ci siano tante auto sulla griglia, non conta che siano ufficiali o privati, sono convinto che l'endurance regali emozioni fino all’ultimo giro. Per cui bisogna averne in maggior numero possibile.

"Credo che in futuro siano tutte cose che possano dare una spinta a questo campionato e voglio farne parte. Non so quando, ovviamente la mia esperienza a Le Mans mi ha segnato, l'amo al 100% e l'ho vinta per due volte su due partecipazioni. Certamente mi piacerebbe provarci anche una terza, vediamo quando".

E poi non si poteva tralasciare il discorso Formula 1, porta che Alonso ha sempre tenuto alle sue spalle socchiusa nel caso in cui si materializzasse una possibilità di rientro.

“Debbo dire che quando ho saputo che la Formula 1 nel 2021 avrebbe avuto nuove vetture, ho pensato di tornare perché tutto diventerà più interessante ed equilibrato. E magari io sarò ancor più voglioso di rimettermi a viaggiare per giocarmela".

"Il problema è che l'aver rimandato tutto al 2022 non è una bella notizia per questo sport, che oggi ha necessità di bilanciare le monoposto e con nuove norme il prima possibile. La scelta di rimandarle è comunque capibilissima in questa situazione perché non si possono sviluppare auto per il prossimo anno. Personalmente, più o meno so già cosa farò nel 2021 e spero di potervelo dire a breve con certezza".

Infine c'è stato modo anche di parlare del suo FA Racing Team, che al momento ha impegni nelle categorie minori, ma con un futuro ancora da scrivere.

"In molti mi hanno chiesto se un giorno metterò in piedi una squadra di F1, ma ho già detto di no al 100%. Perché crearne una vuol dire avere più preoccupazioni che felicità, con costi alti e cose del genere. Semmai potrei fare un team endurance, come quello di Patrick Dempsey nelle GT; sarebbe più facile da tenere sotto controllo visto che ci sono meno persone coinvolte. E poi puoi acquistare una macchina da una Casa ufficiale e prepararla per conto tuo. A breve termine non c'è nulla in programma, ma in futuro chi lo sa".