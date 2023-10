WEC | Button con Vettel sulla Porsche-Jota? "Ho delle opzioni"

Una delle sue scelte dovrebbe essere quella di correre con una seconda Porsche 963 del team Jota nel Mondiale l'anno prossimo assieme a Sebastian Vettel e Robert Kubica, con il sostegno dello sponsor Hertz.

L'inglese farà il suo debutto nell'IMSA questo fine settimana sulla Porsche 963 di JDC-Miller MotorSports, in equipaggio con Mike Rockenfeller e Tijmen Van Der Helm, alla Petit Le Mans di Road Atlanta.

Sebbene questo accordo una tantum sia stato raggiunto dopo i colloqui avviati da Rockenfeller e dal capo dell'IMSA John Doonan, è stato visto anche come una sorta di avvicinamento alla prossima stagione. Button ha anche confermato che questo fine settimana è l'unica corsa che ha in programma con JDC.

"Caso farò nel 2024? Onestamente non lo so, ho un paio di opzioni nell'IMSA per fare una stagione completa e per l'endurance, e ho anche un paio di opzioni per fare il WEC", ha detto il Campione di F1 2009 quando gli è stato chiesto del suo futuro.

"Prima di tutto, devo vedere se mi diverto in questo weekend di gara, e penso che lo farò. E poi ho il via libera di mia moglie, quindi questa è un'altra cosa importante!".

Jenson Button, Rick Ware Racing, Mobil 1 Ford Mustang Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Button è intenzionato a correre di più nel 2024, dopo tre partecipazioni a gare stradali della NASCAR Cup e alla 24 Ore di Le Mans con il progetto Hendrick-Chevrolet Garage 56.

"Ora sono in una fase molto diversa della mia vita, ho due figli e non voglio stare troppo lontano dalla mia famiglia", ha detto.

"Ma credo di essere un padre migliore quando corro, e mia moglie dice la stessa cosa. L'anno prossimo lo farò, dipende solo da dove e quanto".

Button ha dichiarato che il suo weekend di gara finora è stato all'insegna dell'adattamento alla vettura LMDh, che è il primo prototipo che guida dopo il progetto SMP Racing LMP1 del 2018.

"Il problema è che quest'anno ho guidato solo la NASCAR, la vettura della Cup e quella di Garage 56 a Le Mans. E si fanno grandi movimenti con il volante, cosa che non si può fare in una vettura ad alta deportanza, perché non appena c'è carico laterale si perde tutto".

"Con queste auto bisogna essere incredibilmente precisi, ma avevo sentito piloti che ne parlavano in modo positivo e negativo, quindi ero un po' scettico; dopo averla guidata per un giorno, è solo un'auto da corsa con deportanza. Alcune cose non ti piacciono, altre sì".

"Si blocca quando si va piano: queste auto non hanno aderenza meccanica, quindi si lotta sempre per averla in mano, perché la macchina deve essere più bassa possibile per far funzionare la deportanza. Diversamente, diventa più morbida e si vola fuori a basse velocità".

"È la stessa cosa per qualsiasi auto da corsa con deportanza, il che è fantastico, quindi so cosa sto facendo".

#5 JDC Miller MotorSports Porsche 963: Tijmen van der Helm, Mike Rockenfeller, Jenson Button Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Button non ha avuto problemi finora con il sistema ibrido elettrico della Porsche, che in questa stagione ha aggiunto una difficoltà in più alla competizione della classe GTP.

"Non mi pare nemmeno che sia dotata di un sistema ibrido, non c'è stato un momento in cui non abbia funzionato come previsto, quindi è molto diverso da quando avevamo una piccola leva quando correvo in F1".

"L'unica cosa a cui ci vuole un po' di tempo per abituarsi è che queste auto hanno così tante modalità che si possono cambiare. Per me, appena salito, direi che ce ne sono anche troppe!"

"Ho detto ai ragazzi del team: datemi solo le cose semplici che mi daranno i maggiori vantaggi in termini di modifiche. I dettagli non sono necessari per me in questo momento. Lo scoprirò in gara. Ma ci sono così tante cose che un pilota può modificare... il manuale è di 58 o 60 pagine. Impararlo, quando non hai mai guidato la macchina, è piuttosto difficile! C'è molto con cui giocare, ed è emozionante impegnarsi e fare la differenza".