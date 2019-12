Roar Before The 24: ecco la entry-list per i test IMSA di Daytona

I team dell'IMSA si stanno preparando per il primissimo impegno del 2020, che ormai è alle porte. Fra poche ore, oltre ai festeggiamenti di Capodanno, torneremo a sentire il "ruggito" delle vetture nei test Roar che precedono la 24h di Daytona.

In Florida avremo quindi un primo assaggio della gara di fine gennaio nel weekend del 3-5, con i piloti che potranno cominciare a prendere le misure ai rispettivi mezzi in vista della endurance statunitense.

La entry list della 'Roar Before The 24h' è caratterizzata dalla maggior parte dei concorrenti già annunciati, ma alcune caselle erano rimaste vuote col classico "TBA", dunque diventa interessante leggere chi indosserà casco e tuta nelle squadre che ancora non hanno svelato i propri equipaggi.

In primis si passa dalla Classe DPi, dove il Mazda Team Joest deve ancora rendere noti i nomi dei ragazzi che condurranno le due RT24-P. Nel fine settimana la #55 verrà condivisa da Jonathan Bomarito, Harry Tincknell e Ryan Hunter-Reay, che come colleghi della #77 avranno invece Oliver Jarvis, Tristan Nunez ed Olivier Pla.

Tristan Vautier viene invece inserito fra gli iscritti della JDC-Miller Motorsports per lavorare sulle Cadillac #85 (con Matheus Leist, Chris Miller e Juan Piedrahita) e #5 (assieme a Sébastien Bourdais, Loïc Duval e João Barbosa).

In LMP2 la Performance Tech Motorsports affiderà a Cameron Cassels, Robert Masson e Kyle Masson la propria Oreca-Gibson 07 #38, con le due della PR1/Mathiansen Motorsports che invece saranno messe a punto da Gabriel Aubry, Ben Keating e Simon Trummer.

Già definiti gli equipaggi della Classe GT Le Mans, dove i soli Daniel Serra e James Calado lavoreranno con la Ferrari 488 GTE Evo della Risi Competizione, per cui le ultime aggiunte riguardano la Classe GT Daytona.

Michael De Quesada è la novità per la Lexus RC-F #14 della AIM Vasser Sullivan, dove erano già stati confermati Parker Chase, Jack Hawksworth e Kyle Busch. Rahel Frey prende il posto di Ana Beatriz nella formazione tutta rosa della GEAR Racing-GRT, la cui Lamborghini Huracán sarà guidata da Christina Nielsen, Katherine Legge e Tatiana Calderón. Marco Mapelli condurrà quella della GRT Magnus assieme a John Potter, Andy Lally e Spencer Pumpelly. L'auto di Sant'Agata Bolognese che invece schiera la Precision Performance Motorsports per ora vedrà all'opera Brandon Gdovic.

Il trio scelto dalla Black Swan Racing per la Porsche 911 GT3 R #54 è formato da Jeroen Bleekemolen, Sven Müller e Trenton Estep, la Riley Motorsports aggiunge Felipe Fraga a Lawson Aschenbach, Gar Robinson e Ben Keating sulla Mercedes-AMG GT3 #74.

Infine sull'unica BMW M6 presente in categoria - quella preparata dalla Turner Motorsport - potremo osservare Robby Foley III, Jens Klingmann, Bill Auberlen e Dillon Machavern.