Pilet correrà la Rolex 24 con il team Pfaff GTD

Pilet è stato nominato come quarto pilota del team Pfaff per l’appuntamento del prossimo mese in Florida con la Porsche 911 GT3 R #9 a fianco di Zach Robichon, Dennis Olsen e Lars Kern. I quattro disputeranno insieme la GT Daytona.

Questo annuncio fa seguito alla notizia dello scorso fine settimana, che riportava l’eliminazione di Pilet dal team Porsce IMSA a favore di Frederic Makowiecki per la stagione 2020.

Il 38enne, che è stato compagno di squadra di Nicky Tandy nella macchina #911 dal 2015, comunque farà parte del programma di Porsche Intercontinentale GT Challenge nel 2020.

Olsen, campione piloti IGTC di quest’anno, non è stato apparso nella lista di piloti ufficiali di Porsche 18, uscita sabato notte. Il norvegese comunque disputerà l’intera stagione IMSA con Pfaff accanto a Robichon, dopo aver corso due volte con la squadra quest’anno a Daytona ed a Lime Rock Park.

Kern invece riprende il proprio ruolo di ‘terzo pilota’ per la squadra canadese per le quattro gare della Michelin Endurance Cup a Daytona, Sebring, Watkins Glen e Road Atlanta.

L’azienda francese di oli Motul sarà lo sponsor principale di Pfaff per la Porsche #9, che avrà anche la sua distintiva livrea a quadri.