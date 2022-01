L'ex responsabile Porsche Zurlinden approda in Multimatic

Zurlinden è stato a lungo una colonna portante della Porsche, lavorando come ingegnere nel programma LMP1, prima di dirigere il programma GT e diventare poi il responsabile del motorsport del marchio di Weissach.

Il 39enne francese ha lasciato la Porsche nel mese di ottobre e ora si unirà alla divisione Special Vehicle Operation (MSVO) di Multimatic, che supervisiona le attività nel motorsport della società.

"Non vedo l'ora di iniziare il mio nuovo lavoro e voglio ringraziare Larry (Holt) e Multimatic per la fiducia che hanno riposto in me", ha detto Zurlinden.

"Naturalmente, ho seguito Multimatic nel motorsport da fuori come avversario, ed è qualcosa di speciale per me avere un ruolo di primo piano nel continuare la storia di successo dell'azienda, dentro e fuori dai circuiti di gara".

L'anno scorso Porsche e Audi hanno annunciato che avrebbero collaborato con Multimatic per il loro ritorno nel mondo dei protipi, basando le loro LMDh sulla prossima generazione di vetture Multimatic LMP2.

Ciò significa che Zurlinden continuerà a lavorare a stretto contatto con la Porsche, un qualcosa che Multimatic spera possa essere vantaggioso per la sua partnership con il marchio tedesco.

Zurlinden inoltre ha anche un passato con Audi come responsabile tecnico in pista del programma DTM, ruolo che ha svolto tra il 2008 ed il 2014.

"Abbiamo lavorato e gareggiato con Pascal nel corso degli anni e ha dimostrato di essere un partner tecnico eccezionale, nonché un avversario duro quando abbiamo fatto correre la Ford GT contro la Porsche 911 RS", ha detto il vicepresidente di MSVO, Larry Holt.

Zurlinden (left) joins Patrick Pilet, Earl Bamber and Nick Tandy on the podium at Le Mans in 2019 Photo by: Porsche

"È un ingegnere altamente qualificato, con una grande intuitività e un grande approccio alla guida di una squadra quando è sottoposto anche a grandi pressioni".

"Siamo estremamente fortunati di poterlo avere nel team MSVO. Come partner di Porsche in diversi programmi motorsport, tenere Pascal nell'ovile può solo migliorare entrambe le aziende".

Nella sua dichiarazione, Multimatic ha riconosciuto che Zurlinden è stato "strumentale" nello sviluppo delle vetture LMDh di Porsche e Audi, aggiungendo che "tutte le sue conoscenze in quell'area saranno quindi ancora disponibili esclusivamente per Porsche e Audi".

La vettura LMDh della Porsche ha completato il suo primo shakedown la scorsa settimana, con il pilota ufficiale Frederic Makowiecki che ha portato la vettura al debutto sulla pista di prova di Weissach.

La Penske gestirà le vetture LMDh della Porsche sia nell'IMSA che nel WEC, compresa la 24 Ore di Le Mans.