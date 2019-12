Leist dalla Indycar all'IMSA con la JDC-Miller

Leist è stato presentato come parte della line-up della Cadillac Dpi-V.R #85 della JDC, sulla quale sarà affiancato da un altro ex pilota di Indycar, il veterano Sebastien Bourdais, e da uno specialista come Joao Barbosa.

Il 21enne passa quindi ai prototipi dopo aver disputato due stagioni in Indycar con la AJ Foyt Racing, centrando anche due piazzamenti nella top 10 nel 2019.

"Ad essere onesto, non potrei essere più felice che unirmi alla JDC-Miller MotorSports nell'IMSA 2020" ha commentato Leist.

"Ho guidato per la Chevrolet negli ultimi due anni in Indycar e sono super entusiasta di rimanere nella famiglia GM, guidando una Cadillac DPi-V.R. Ora non vedo l'ora di arrivare a Daytona".

Nelle quatro gare che fanno parte della Michelin Endurance Cup, ovvero Daytona, Sebring, Watkins Glen e Road Atlanta si unirà all'equipaggio anche l'ex pilota di Indy Lights Juan Piedrahita.

Il colombiano ha già fatto parte della line-up della JDC-Miller anche in questa stagione per le gare più lunghe, ottenendo un settimo posto alla 12 Ore di Sebring come miglior risultato, quando aveva diviso l'abitacolo con Tristan Vautier e Misha Goikhberg.

Piedrahita ha dichiarato di voler fare anche qualche gara "sprint" in questa stagione, per andare all'assalto di un volante a tempo pieno nel 2021.

Infine, Chris Miller parteciperà alla gara d'apertura della stagione a Daytona, ma poi si defilerà a causa di quelli che ha definito "altri impegni".