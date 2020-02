La Era Motorsport ingaggia Braun per le gare endurance dell'IMSA

La Era Motorsport si è assicurata Colin Braun per le gare più lunghe dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2020 valevoli per il trofeo IMSA Michelin Endurance Cup.

Il team di Indianapolis ha ingaggiato il 31enne statunitense affiancandolo a Kyle Tilley e Dwight Merriman in quella che sarà una stagione dalle grandi ambizioni, dato che la Oreca 07 motorizzata Gibson #18 è reduce dal podio conquistato a Daytona in Classe LMP2.

"Non vedo l'ora di unirmi alla Era Motorsport per le gare endurance dell'IMSA - ha detto Braun, che sarà in griglia a Sebring, Watkins Glen e Petit Le Mans - Ringrazio tantissimo Kyle e Dwight per aver creduto in me per il futuro, la Era Motorsport ha iniziato l'anno alla grande con il podio di Daytona e sono convinto che con l'esperienza di questo team potremo continuare a sognare il successo giocandocela! E' una squadra giovane e affamata, sono impaziente di correre a Sebring e dare una mano a salire di gradino sul podio".

Tilley, proprietario Era, ha aggiunto: "Sono veramente orgoglioso del lavoro che il team ha fatto ad inizio anno e spero che si possa cavalcare l'onda di questo momento anche nel prossimo round, la 12h di Sebring. Colin è un pilota completo e non vediamo l'ora che il suo contributo possa aiutare la squadra ad essere competitivo anche nelle prossime gare".