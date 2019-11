Jordan Taylor torna alla Corvette Racing per l'IMSA 2020

Sarà Jordan Taylor a sostituire Jan Magnussen in Corvette Racing per la stagione 2020 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

La notizia era nell'aria da un po' di tempo ed è diventata ufficiale, con il 28enne che andrà ad affiancare Antonio Garcia sulla nuovissima Corvette C8.R già dalla 24h di Daytona dopo la separazione dall'esperto danese, che ha scelto di proseguire in altre avventure.

Per Taylor, fino ad oggi impegnato con il team Wayne Taylor Racing di suo padre al volante dei prototipi, si tratta di un ritorno nella compagine GT che lo vide trionfare alla 24h di Le Mans nel 2015 assieme ad Oliver Gavin e Tommy Milner.

“E' un grande onore tornare alla Corvette Racing per il 2020 e far parte della line-up ufficiale di tutta la stagione - ha detto lo statunitense - Sono orgoglioso di arrivare in uno dei team di maggior successo e rappresentare Corvette e Chevrolet. Sono stato fortunato a poter passare già 6 anni con loro guidando nell'endurance le Corvette C6.R e C7.R. Ora avrò la nuovissima C8.R e sarà molto speciale, anche perché al mio fianco avrò Antonio, che ritengo uno dei migliori piloti GT al mondo. So che in questi pochissimi mesi ci sarà tanto da imparare in vista di Daytona, ma sono già pronto ad affrontare la sfida in GTLM”.

Per Garcia c'è altrettanta soddisfazione nel poter condividere l'abitacolo della #3 con Taylor: "Prima di tutto voglio ringraziare ancora Jan per gli anni passati assieme in Corvette Racing, sono molto orgoglioso di quello che abbiamo vissuto in squadra. Ora è il momento di guardare avanti e dare il bentornato a Jordan. Sono ovviamente contentissimo di averlo come compagno per tutta la stagione e non vedo l'ora di iniziare, con la speranza di tornare ad essere in forma con tutta la Corvette Racing. La stagione 2020 sarà importantissima perché abbiamo la nuova C8.R., auto molto diversa da tutte le Corvette che abbiamo guidato fino ad oggi con ottimi risultati. Non vedo l'ora di continuare con il team i test di sviluppo".

La Corvette #4 sarà ancora nelle mani di Gavin e Milner per il nono anno consecutivo.