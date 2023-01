IMSA | WTR: unione con Andretti per la complessità della LMDh

Wayne Taylor ha rivelato di aver inizialmente respinto le proposte di Andretti, per poi cambiare idea una volta che la sua squadra ha iniziato i test con la nuova Acura ARX-06 LMDh per il 2023 in estate.

Il proprietario del team ha avvertito la necessità di risorse tecniche aggiuntive che una delle grandi scuderie statunitensi poteva fornirgli, dato che la WTR si confronta con Penske e Chip Ganassi Racing, che schierano rispettivamente Porsche e Cadillac LMDh.

"Michael [Andretti, fondatore del team] mi ha contattato all'inizio dell'anno per fare qualcosa insieme e io non ero molto interessato - ha spiegato Taylor a Motorsport.com - Ma abbiamo continuato a parlare ed è stato quando abbiamo iniziato a testare la nuova vettura che mi sono reso conto del livello di risorse che questo programma avrebbe richiesto".

"Si tratta di auto complesse e ho iniziato a capire che avremmo avuto bisogno di risorse tecniche maggiori di quelle che abbiamo per affrontare persone come Penske e Ganassi. C'era bisogno di un partner che avesse le risorse che noi non abbiamo per costruire la squadra e darle modo di respirare in questo momento così emozionante".

Taylor, il cui team ha vinto quattro volte la 24 Ore di Daytona e ha conquistato due titoli nordamericani dalla sua fondazione nel 2007, ritiene inoltre che il legame sarà cruciale visto che la WTR si prepara a passare da una a due ARX-06 nella classe GTP dell'IMSA per il 2024.

#10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-06 GTP: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Brendon Hartley, Louis Deletraz Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

"Abbiamo un contratto per gestire un team di due auto l'anno prossimo e trovare personale al momento è davvero difficile, quindi far parte di una grande organizzazione ci permetterà di arrivare a due vetture molto più velocemente che se fossimo da soli".

"Non potevo immaginare di collaborare con nessun altro se non con Michael. Ci sono state volte in passato in cui persone volevano comprare il team o fare cose con noi, ma ho sempre detto di no. Ma quando ti viene chiesto di collaborare da qualcuno come Andretti è difficile rifiutare".

"La nostra intenzione comune è di andare alla 24 Ore di Le Mans con la ARX-06 un giorno, anche se non sappiamo quando con esattezza".

Ciò non è ancora chiaro perché Acura è un marchio esclusivamente nordamericano. Taylor ha rivelato che Andretti ha acquisito una partecipazione in WTR, anche se non ha voluto indicare la quota.

Intanto Taylor ha spiegato che la composizione della squadra WTR che schiera la ARX-06 di Ricky Taylor e Filipe Albuquerque rimarrà sostanzialmente invariata nel 2023.

"Lavoreremo nella stessa officina con le stesse persone e mi vedrete ancora in cuffia dai cronometristi. E sarò ancora qui quando ci trasferiremo nel 2025 nella nuova sede globale di Andretti Autosport, attualmente in costruzione a Fishers".