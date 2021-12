IMSA | WTR conferma Taylor e Albuquerque, arriva Will Stevens

La Wayne Taylor Racing ha definito l'equipaggio per la sua Acura che schiererà al via della stagione 2022 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

La ARX-05 #10 griffata come sempre Konica Minolta verrà affidata al confermato duo Ricky Taylor-Filipe Albuquerque, ai quali verrà aggiunto per le gare della Endurance Cup il neoarrivato Will Stevens.

Quest'ultimo prende il posto di Alexander Rossi, che comunque sarà quarto concorrente per la 24h di Daytona per provare l'assalto al successo in Classe DPi.

"Il 2022 sarà una stagione fantastica. Il primo anno con la ARX-05 siamo già andati benissimo lottando per il campionato. Insieme a Filipe e Alex potremo continuare a lavorare per il successo, collaborando con HPD e Acura", ha detto Taylor.

"È anche bellissimo avere Will a bordo. È un pilota di classe mondiale del settore e siamo fortunati ad averlo nel team. Ha già dato un grande contributo, e penso che la nostra formazione per Daytona sia forte come sempre. La competizione sarà dura con l'aggiunta di una seconda Cadillac di Ganassi, ma ne saremo lieti e non vediamo l'ora di lottare per un altro titolo".

Albuquerque ha aggiunto: "La pausa invernale non è così lunga, soprattutto quest'anno, dato che l'ultima gara è stata un po' più tardi del solito. Per chi si diverte a correre, come me, è fantastico. Non vedo l'ora di cominciare il 2022 con il mio grande compagno di squadra Ricky. Ora che abbiamo più esperienza con la Acura forse possiamo trovare anche quel punto in più che ci ha fatto perdere il titolo DPi nel 2021".

"Abbiamo fatto un test fantastico con tutta la squadra qualche settimana fa, dove c'erano anche Alex e il nostro nuovo compagno Will; sono felice di averlo con noi, ha un sacco di esperienza; abbiamo avuto molte lotte in passato in ELMS e WEC, quindi so quanto sia bravo. Spero che possiamo centrare molte vittorie insieme".

#10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi, DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Alexander Rossi festeggiano sul podio Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Anche Rossi conosce benissimo ciò che lo attende: "Sono entusiasta di tornare a Daytona con Wayne Taylor Racing e Acura. È stato un privilegio poter continuare a correre con Ricky per un terzo anno insieme e l'aggiunta di Filipe non poteva essere delle migliori, come dimostrato dal risultato che siamo stati in grado di conseguire nel 2021".

"È fantastico poter lavorare di nuovo con Will, visto che eravamo compagni di squadra ai tempi della F1; siamo stati in grado di operare di nuovo assieme dopo sei anni che non ci vedevamo. Non vedo l'ora di tornare in pista e spero di aiutare Wayne a portarsi a casa la quinta vittoria nella 24h in 6 anni".

Il nuovo arrivato Stevens è pronto a mettere a disposizione le esperienze maturate in F1, WEC ed ELMS: "Sono davvero eccitato di unirmi a WTR per correre in IMSA le gare di Daytona, Sebring e Petit Le Mans. Questa squadra è molto rispettata e quella di cui ho sempre voluto far parte".

"L'IMSA è un mercato grande nel motorsport che sta crescendo enormemente, è un rapporto che voglio costruire per il futuro. Ho conosciuto Ricky, Filipe e Alexander negli ultimi anni, quindi è bello avere già un bel rapporto. È un onore far parte di questo eccezionale team e poter contribuire al successo di quest'anno".

Wayne Taylor ha chiosato: "Sono entusiasta di annunciare finalmente la nostra line-up di piloti del 2022. Ogni anno, parliamo con molti concorrenti e sono felice di annunciare ufficialmente tutti i nomi. Ricky e Filipe vengono confermati a tempo pieno, la continuità è sempre una buona cosa ed entrambi lavorano molto bene insieme".

"Abbiamo Alexander, che l'anno scorso ha fatto un ottimo lavoro aiutandoci a vincere Daytona, mentre Will correrà tutte le gare della Endurance Cup. Lo abbiamo osservato negli ultimi due anni e raccolto informazioni".

"Alex e lui sono stati compagni di squadra in Formula 1 anni fa, quindi i piloti si sono amalgamati molto bene nei recenti due giorni di test a Daytona, dove Will è risultato veloce molto rapidamente. La cosa più importante è avere tutti con lo stesso obiettivo che è quello di vincere".

David Salters, Presidente e direttore tecnico di Honda Performance Development, ramo nordamericano di Acura Motorsports, ha detto: "La vittoria a Daytona e nella Endurance Cup l'anno scorso è stata un'importante pietra miliare per il programma di corse IMSA di Acura. Solo al primo anno della nostra collaborazione, Wayne Taylor Racing ha dimostrato di essere un partner importante per noi e la formazione dei piloti per il 2022 è veramente forte".

"È una grande squadra, Wayne guida tutti i nostri ingegneri e si lavora bene insieme in pista. Non vediamo l'ora che questi piloti di grande talento possano centrare il successo per Acura l'anno prossimo".

#37 Jackie Chan DC Racing Oreca 07: Will Stevens Photo by: JEP / Motorsport Images