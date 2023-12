IMSA | WTR Andretti: bella crescita dopo il raddoppio delle Acura

La squadra è passata da una a tre auto, aggiungendo un'altra macchina nella categoria GTP di punta e ampliando il proprio raggio d'azione con un nuovo ingresso nella Classe GTD.

Per prepararsi alla stagione 2024, che inizierà con la 24h di Daytona il 27 gennaio, la nuova scuderia ha affrontato il tracciato della Florida per tre giorni di test.

L'Acura ARX-06 GTP #10, con i titolari Ricky Taylor e Filipe Albuquerque, a cui si è aggiunto il vincitore della 500 Miglia di Indianapolis del 2022 Marcus Ericsson, ha percorso 145 giri. Brendon Hartley, anch'egli parte dello schieramento endurance, è stato l'unico a mancare al test.

L'Acura #40, che ha percorso 199 giri, ha visto la partecipazione di Louis Delétraz e il ritorno di Jordan Taylor, oltre al campione di Formula 1 2009 Jenson Button - aggiunto solo per la 24h - e alla stella dell'IndyCar Colton Herta, che parteciperà alle gare endurance.

"La nuova stagione sta già iniziando, a pochi mesi dall'ultima gara; per me è un po' strano perché la squadra è cresciuta così tanto per due macchine. Non solo il doppio delle persone, ma quasi il triplo. E soprattutto qui abbiamo quasi tutti i piloti per Daytona. Quindi, avere a che fare con tutto ciò, soprattutto con me che ho fatto parte di WTR Andretti negli ultimi tre anni, è totalmente diverso. Sembra quasi di essere in un team nuovo di zecca, con poche persone che sono le stesse. Ma a parte questo, queste nuove persone si stanno integrando molto bene", ha dichiarato Albuquerque.

"E con la #40, Louis, che conoscevamo già dall'anno scorso, più Jordan, e i nuovi ragazzi si integrano perfettamente. Ci stiamo divertendo, in questo processo di conoscenza reciproca e stiamo facendo progressi".

"Mercoledì siamo stati molto competitivi. Sappiamo cosa ottenere. Stiamo mettendo a punto la vettura in modo completamente diverso rispetto a un anno fa, quando eravamo qui a Daytona. Quindi, come sempre, mi sto godendo il tempo al volante e lo stare con la squadra".

Photo by: Richard Dole / Motorsport Images #40: Wayne Taylor Racing with Andretti, Acura ARX-06, GTP: Jordan Taylor, Louis Deletraz, Colton Herta, Jenson Button

Ericsson ha aggiunto: "Sembra già che il gruppo si stia amalgamando molto bene. Siamo in otto, quindi è molto bello avere tanti piloti bravi e di talento in un gruppo come questo.

"Lavorare insieme al team, conoscere la vettura e i compagni di squadra e lavorare insieme vale molto per il futuro. È solo la mia seconda volta a Daytona e nelle gare endurance, quindi è tutto molto nuovo per me, ed è per questo che è così bello avere compagni di squadra come Filipe, Ricky e Brendon. Imparare da loro e ascoltarli aiuta molto quando si impara a conoscere questo tipo di vettura".

Dopo aver trascorso le quattro stagioni precedenti con Corvette Racing, Jordan Taylor torna a vedere il volto familiare del fratello Ricky, ma anche di Button, con cui ha lavorato insieme al programma Garage 56 della NASCAR per la 24 Ore di Le Mans lo scorso giugno.

"Quando stavamo cercando dei piloti, non volevamo solo dei ragazzi veloci, ma anche che si adattassero bene alla personalità del team e che volessero fare bene er la squadra che li circonda", ha dichiarato Jordan Taylor a Motorsport.com.

"Jenson è perfetto dal punto di vista personale. E poi penso che dal punto di vista delle prestazioni, ovviamente il suo passato parla da solo. Ma credo che per noi, con tutte queste nuove tecnologie sulle auto, sarà molto interessante avere il suo punto di vista dai suoi trascorsi in F1 e Super GT per vedere cosa pensa e quali idee ha che possono aiutarci ad andare in una direzione positiva".

"Penso che avremo molti aspetti interessanti dal punto di vista di Marcus Ericsson, Colton e Jenson: un sacco di prospettive diverse da diversi contesti che porteranno molti nuovi input".

Photo by: Richard Dole / Motorsport Images #40: Wayne Taylor Racing with Andretti, Acura ARX-06, GTP: Jenson Button, #10: Wayne Taylor Racing with Andretti, Acura ARX-06, GTP: Marcus Ericsson

Un altro fattore chiave è che Button ha fatto un po' di esperienza in GTP con la Porsche 963 della JDC-Miller MotorSports alla Petit Le Mans in ottobre, ottenendo il quinto posto assoluto.

"Già, l'anno scorso voleva tornare a gareggiare con le sportscar di alto livello, quindi è stato bello che abbia avuto un piccolo assaggio della Petit", ha detto Jordan Taylor.

"Non c'è dubbio che sarebbe stato subito veloce e competitivo. E credo che nel corso degli anni abbia parlato con mio padre del provare a correre a Daytona in passato. Quest'anno, tutto si è allineato, ovviamente io ho avuto modo di conoscerlo un po' al Garage 56. Quindi, ho aiutato molto. Avevamo bisogno di un quarto pilota forte e lui era perfetto da tutti i punti di vista".

La Lamborghini Huracán GT3 EVO2 #45 ha percorso 161 giri con i piloti titolari Kyle Marcelli e Danny Formal, affiancati dal copilota endurance Graham Doyle e dal copilota solo per la Daytona Ashton Harrison.