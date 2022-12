IMSA | Wright e Volt Racing uniscono le forze per il 2023 in GTD

La Wright Motorsports ha scelto di unire le forze con Volt Racing per la stagione 2023 dell'IMSA SportsCar Championship che vedrà le due squadre impegnate in Classe GTD.

I team schiereranno una Porsche 911 GT3-R in versione aggiornata 992 con il #77 al via dell'annata che comincerà a gennaio con la celebre 24h di Daytona, con una coppia di piloti già confermata.

A condurre la vettura di Weissach, che riporta i colori Volt, saranno il 27enne Trent Hindman e il 55enne Alan Brynjolfsson, ai quali si aggiungerà un terzo concorrente per le corse endurance ed un quarto la prima in Florida, i cui nomi verranno svelati più avanti.

#77 Wright Motorsports Volt Racing, Porsche 911 GT3-R: Alan Brynjolfsson, Trent Hindman Photo by: Dempsey/Wright Motorsports

"Sono felice di questa nuova sfida, l'anno scorso abbiamo vinto la serie Pilot Challenge ed è ora di passare alla GTD! - ha dichiarato Brynjolfsson - Sono entusiasta di realizzare l'obiettivo che mi ero prefissato da tempo: correre nella serie più importante d'America per le sportscar professionali".

"Gareggiare contro i migliori piloti del mondo sarà una grande sfida, per la quale mi sono preparato a lungo e che non prendo alla leggera. A 55 anni, sarò il più anziano pilota GTD/GT3 e forse uno dei pochi piloti Bronze. So che è tosta, ma mi dà orgoglio e motivazione. Ho molto da imparare e non vedo l'ora di debuttare alla 24 Ore di Daytona. Spero di avere molti fan a sostenere questo vecchio-esordiente!".

"Per vincere ci vuole tutto: una macchina, un team e dei piloti eccezionali, e noi abbiamo tutto ciò. Porsche-Wright-Hindman è la migliore combinazione di talento e macchine che potessi sognare. Voglio ringraziare John Wright e tutti i ragazzi e le ragazze di Wright Motorsports, Trent Hindman, il mio copilota di lunga data, Volker Holzmeyer, Presidente e AD di Porsche Motorsports North America, per aver reso possibile tutto questo e la mia manager/moglie Trish per avermi sostenuto nei miei sogni".

#77 Wright Motorsports Volt Racing, Porsche 911 GT3-R: Alan Brynjolfsson, Trent Hindman Photo by: Dempsey/Wright Motorsports

Hindman ha aggiunto: "Alan e io lavoriamo insieme da cinque anni. In tutto questo tempo, abbiamo vinto gare, ne abbiamo perse altre, ma soprattutto siamo diventati una squadra forte come quelle che si possono trovare nel paddock del Michelin Pilot Challenge e ora, sono orgoglioso di dirlo, dell'IMSA Sportscar Championship".

"Il momento per il passaggio alla GTD non potrebbe essere migliore; siamo freschi di vittoria nel campionato GS e Alan non è mai stato così forte. Abbiamo una Porsche preparata da Wright Motorsports che sarà sempre una forza da non sottovalutare, e lo stesso fenomenale team che ci ha portato al titolo del Michelin Pilot Challenge 2022".

Un enorme ringraziamento ad Alan e a tutta la famiglia Brynjolfsson, che si sono impegnati in questa impresa tanto quanto noi piloti, a Johnny Wright e al suo team Wright Motorsports di incredibile talento e, naturalmente, ai nostri amici di Porsche Motorsport North America, che ci hanno fornito l'attrezzatura necessaria per andare avanti e lottare per le vittorie nelle gare 2023".