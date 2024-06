IMSA | Watkins Glen: Porsche vince la 6h con pioggia protagonista

Dane Cameron e Felipe Nasr hanno vinto la sesta prova stagionale dell'IMSA SportsCar Championship, la 6h di Watkins Glen, con la pioggia che è stata a lungo protagonista.

La loro Porsche ha battuto la Cadillac di Renger van der Zande e Sebastien Bourdais per 0"7 dopo che una serie di rovesci e temporali ha rimescolato più volte l'ordine della classifica.

Il poleman, Louis Deletraz, con la sua Acura ARX-06 #40 della Wayne Taylor Racing with Andretti, ha guidato lo schieramento di 56 auto al via. Van der Zande ha preso il comando nel giro iniziale con la Cadillac V-Series.R #01 della Chip Ganassi Racing.

La Porsche 963 #85 della JDC-Miller MotorSports di Phil Hanson ha superato la Cadillac #31 dell'Action Express di Jack Aitken e ha staccato Deletraz per il secondo posto prima di un primo Full Course Yellow, causato da Dwight Merriman in testacoda con l'Oreca dell'Era Motorsport - che aveva vinto entrambe le gare LMP2 fino a quel momento - al secondo giro, rimasto bloccato nell'erba.

Alla ripartenza, Hanson ha superato van der Zande per la testa della corsa, toccandosi con le ruote alla Bus Stop e conquistando un impressionante vantaggio con la 963 di casa.

La seconda neutralizzazione è stata causata da George Kurtz (Crowdstrike by APR LMP2), che ha brutalmente tamponato la Ferrari Cetilar GTD di Roberto Lacorte alla curva 8, facendola finire contro la recinzione.

Tutte le vetture GTP sono rientrate ai box in regime di bandiera gialla e la BMW M Hybrid V8 #24 di Philipp Eng ha guidato la ripartenza, dopo aver fatto un rifornimento di energia più breve, seguito da Aitken. L'ex leader Hanson ha passato il testimone a Tijmen van der Helm, che è rientrato in terza posizione ma è rapidamente scivolato in sesta.

Aitken ha passato Eng al comando all'inizio della seconda ora con una mossa intelligente all'esterno della curva 7. Ma dopo il secondo giro ai box, Aitken è passato primo.

Dopo la seconda serie di pitstop, la vettura di testa #31 ha richiesto una snota n programmata dopo che Pipo Derani, subentrato ad Aitken, ha danneggiato il muso in un'uscita di pista alla curva 1. Ha anche bucato la gomma anteriore destra e la lunga sosta supplementare lo ha messo fuori gioco e in svantaggio di un giro.

Questo ha promosso la Porsche Penske Motorsport 963 #6 di Nick Tandy, che aveva appena preso il posto di Mathieu Jaminet, al comando all'inizio della terza ora, davanti a Bourdais sulla Cadillac #1. Jordan Taylor ha superato Bourdais nella lotta per il secondo posto con l'Acura #40, dopo aver rilevato il poleman Deletraz.

La terza FCY è stata messa in atto quando Joao Barbosa è finito fuori con la Ligier LMP2 gestita da Sean Creech Motorsport all'uscita della curva 1. La 963 #7 di Cameron è rimasta in testa, mentre Taylor ha recuperato la seconda posizione da Tandy e Filipe Albuquerque sulla Acura #10, ma il portoghese ha ricevuto una penalità di drive-through per unsafe release.

Con le gomme più fresche, Tandy ha passato Taylor per un 1-2 Porsche a metà gara, poco prima che iniziasse a piovere. Cameron ha saltato l'ingresso ai box ed è rimasto fuori per un giro lento con le slick, mentre Tandy e Taylor sono rientrati per montare le gomme da bagnato.

#40 Wayne Taylor Racing with Andretti Acura ARX-06: Jordan Taylor, Louis Deletraz Foto di: Michael L. Levitt / Motorsport Images

La quarta FCY è arrivata poco dopo, quando la Ford Mustang di Gianmarco Levorato, gestita da Proton, è andata in testacoda all'approccio dell'ultima curva e Zach Robichon ha mandato in testacoda la sua Aston Martin per evitarla.

La seconda metà della gara ha visto il bagnato Tandy precedere Taylor e Matteo Cairoli sull'unica Lamborghini SC63 (che in seguito è stata colpita da problemi di surriscaldamento). Tandy è rientrato immediatamente ai box per passare alle gomme slick e Cameron è tornato in testa. Albuquerque è salito al secondo posto, davanti alla BMW #25 di Nick Yelloly, tamponata in prova da Connor De Phillippi e partita dalla corsia dei box, e a Bourdais.

La pioggia battente è arrivata al 101° giro, facendo scattare un'altra FCY che è coincisa con lo schianto della Lamborghini Iron Dames di Sarah Bovy contro il muro all'uscita di una curva 10 asciutta.

Subito dopo il riavvio su una pista umida, Albuquerque ha fatto una mossa audace su Cameron - i due si sono scontrati sul rettilineo opposto - per prendere il comando verso la fine della quarta ora.

Dopo aver ripiegato sulla strategia, Tandy è tornato in testa, toccandosi con Albuquerque in un frenetico duello per il comando a due ore dalla fine. Tandy ha conquistato la prima posizione grazie a una mossa brutale a tre con un doppiato nella discesa verso la curva 6.

Pochi istanti dopo, la pioggia si è abbattuta ancora una volta, con diverse vetture che sono finite contro le barriere a gomme slick; quattro sono uscite alla curva 8, tra cui la Lamborghini GTD di Loris Spinelli che ha sbattuto frontalmente contro il muro e la LMP2 di Hunter McElrea KO in curva 1.

C'è stato anche il caos nei box Porsche Penske, quando Jaminet (rientrato al posto di Tandy) ha dovuto fare retromarcia su Nasr (rientrato al posto di Cameron) dopo che entrambe le vetture avevano superato i rispettivi box.

Questo ha portato a un 1-2 Acura, con la #40 di Deletraz che ha preceduto la #10 di Ricky Taylor. De Phillippi ha conquistato la terza posizione davanti a van der Zande, Jaminet e Nasr. Dopo diversi giri dietro la pace car, la gara è stata interrotta dalla bandiera rossa a 1h20' dalla fine.

Quando la gara è tornata in regime di FCY, mentre tutti passavano alle gomme slick, Deletraz ha vinto la gara in uscita dai box e la #10 è scivolata dalla seconda alla sesta posizione. Nasr ha guadagnato molto, passando dalla sesta alla seconda posizione, mentre Van der Zande ha conservato il terzo posto davanti a Jaminet e De Phillippi.

Altro colpo di scena con Taylor, che si è fermato per il cedimento della ruota posteriore destra proprio mentre la gara stava per ripartire. Il compagno di squadra Albuquerque ha indicato il precedente contatto con Cameron come causa del problema.

Dopo un lungo ritardo, la gara è ripartita a soli 16' dalla fine. Nasr ha superato Deletraz alla curva 1, mentre van der Zande gli ha soffiato la seconda posizione alla Esses, e Jaminet ha conquistato la terza posizione su Deletraz alla curva 6.

Van der Zande non è riuscito a prendere Nasr, che è volato via per estendere il vantaggio di punti della vettura #7.

#88 Richard Mille AF Corse ORECA LMP2-Gibson: Luis Perez Companc, Nicklas Nielsen, Lilou Wadoux Ducellier Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

LMP2: AF Corse fa il bis dopo Le Mans

In LMP2, il poleman PJ Hyett ha guidato l'Oreca di AO Racing davanti a Steven Thomas (TDS Racing) e alla United Autosports #22 di Daniel Goldburg. Tuttavia, a Hyett è stata inflitta una penalità di drive-through per un'infrazione alla partenza, che ha stabilito una tendenza alle penalità per i primi della categoria.

Poco prima della metà della corsa, Tom Dillmann, al volante della vettura di punta #52 Inter Europol by PR1 Mathiasen, ha ricevuto un drive-through per un'infrazione alla ripartenza, così come Felipe Fraga (#74 Riley), che ha ereditato la testa della corsa, per un sorpasso in regime di FCY.

Quando la gara è ripartita, il vincitore assoluto di Le Mans, Niklas Nielsen, ha condotto con la vettura #88 di AF Corse ed è sopravvissuto a un contatto con Fraga alla curva 7, mentre la #2 United Autosports di Ben Hanley è stata mandata in testacoda da Colin Braun con l'Oreca #04 Crowdstrike.

Nielsen ha così ottenuto la vittoria a soli sette giorni dal suo famoso successo a Le Mans con la Ferrari, assieme a Luis Perez Companc e Lilou Wadoux.

#62 Risi Competizione Ferrari 296 GT3: Daniel Serra, Davide Rigon, #23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3 Evo: Ross Gunn, Alex Riberas, #3 Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports Corvette Z06 GT3.R: Antonio Garcia, Alexander Sims Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

GTD PRO: Aston Martin all'ultimo respiro



Daniel Serra è partito dalla pole con la Ferrari 296 di Risi Competizione e ha preceduto Alexander Sims con la Z06 GT3.R #3 di Corvette Racing.

La Lexus RC F #14 di Jack Hawksworth (Vasser Sullivan), ha guadagnato la testa della corsa PRO dopo la prima serie di pitstop passando Sims, che ha dovuto fermare la #3 per sostituire i dischi dei freni nella seconda ora.

La Lexus #14, da tempo in testa, è stata sottoposta a un drive-through poco prima della metà della corsa per "non aver mantenuto il ritmo alla terza ripartenza", e la testa della classe è passata di mano più volte durante le interruzioni dovute al maltempo.

Dopo la bandiera rossa, Tommy Milner si è ritrovato in testa allo schieramento GTD PRO con la Corvette #4, davanti all'Aston Martin Heart of Racing di Ross Gunn e alla McLaren 720S Pfaff di Marvin Kirchhofer, tutti e tre rimasti con le gomme slick sotto l'acquazzone.

Milner è sopravvissuto a momenti di paura, quando i leader della GTP hanno raggiunto lui e il gruppo GTD a pochi minuti dalla fine, ma non è riuscito a raggiungere il traguardo con il carburante, ed è stato costretto a rientrare ai box all'ultimo giro.

Questo ha permesso a Gunn e Alex Riberas di aggiudicarsi gli onori della classe, davanti alla McLaren di Pfaff e ad Antonio Garcia sulla Corvette #3 condivisa con Sims.

Philip Ellis ha guidato la classe GTD con la Mercedes del Winward Racing, dopo aver girato con le gomme slick e aver sfiorato l'uscita di pista alla curva 6. Ellis ha respinto un attacco della Lexus #12 di Parker Thompson alla Bus Stop negli ultimi istanti per vincere insieme a Russell Ward e Indy Dontje.