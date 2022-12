IMSA | Vasser Sullivan conferma i PRO Barnicoat-Hawksworth

Jack Hawksworth e Ben Barnicoat saranno la coppia della Vasser Sullivan per la stagione 2023 che li vedrà protagonisti in IMSA SportsCar Championship.

Anche per il prossimo anno la squadra americana schiera la sua Lexus RC F GT3 #14 in Classe GTD PRO affidandola ad una coppia ormai affermata e solida, capace di vincere sia nelle gare sprint che endurance della serie in passato.

Per quanto riguarda la seconda vettura marchiata con il #12, l'intenzione è quella di iscriverla alla Classe GTD e le trattative con potenziali piloti sono ancora in corso, dunque i nomi li sapremo più avanti.

"Siamo entusiasti di riavere Jack e Ben sulla Lexus #14 per la nostra seconda stagione nella categoria GTD PRO dell'IMSA - ha dichiarato Jeff Bal, responsabile di Lexus Motorsport - Il team Vasser Sullivan ha trovato il modo di mettere la Lexus in mostra ad ogni gara della scorsa stagione. Ben e Jack continuano a dare il meglio di sé quando gli viene affidato il volante e i loro risultati nel 2022 ne sono la prova".

"La nostra missione per quest'anno è semplice: ottenere altri grandi risultati e trovare un modo per portare Lexus in testa alla classifica. Non c'è coppia di piloti migliore di Hawksworth e Barnicoat per compiere questa impresa".

#14 VasserSullivan Lexus RC F GT3: Jack Hawksworth, Ben Barnicoat, Kyle Kirkwood Photo by: Art Fleischmann

Hawksworth si mostra carico: "Il 2023 segnerà il mio settimo anno con la famiglia Lexus, abbiamo concluso la stagione 2022 con due vittorie nelle ultime tre gare, e ora dobbiamo continuare cavalcando l'onda".

"L'obiettivo è vincere il campionato, ma la concorrenza sarà sempre più dura. Dovremo continuare a migliorare e a crescere come squadra, facendo sempre il massimo in fine settimana se vogliamo che questo diventi realtà".

Barnicoat si è aggiunge: "Mi è piaciuto molto far parte della famiglia e insieme abbiamo raggiunto risultati straordinari, quindi affrontare la prossima stagione con questa continuità è fantastico".

"Fare di nuovo squadra con Jack per l'intera stagione ci darà una formazione di piloti perfetta per puntare al titolo assoluto. Quest'anno ho già superato tutte le mie prime esperienze, quindi ci avviamo verso il 2023 in una posizione di forza".