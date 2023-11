IMSA | Vasser Sullivan conferma Barnicoat-Hawksworth sulla Lexus

La Vasser Sullivan ha confermato Ben Barnicoat e Jack Hawksworth anche per la stagione 2024 dell'IMSA SportsCar Championship, senza troppe sorprese.

Dopo aver vinto il titolo in Classe GTD PRO, la coppia della Lexus #14 sarà ancora al via della categoria per difenderlo, mentre sulla RC F GT3 salirà nuovamente con loro Kyle Kirkwood per le gare di Endurance Cup.

I due hanno avuto modo di provare la Toyota Hypercar la settimana scorsa nei Rookie Test e da qualche settimana erano stati indicati tra i favoriti per prendere parte al FIA World Endurance Championship con la Lexus dell'Akkodis-ASP Team che vedremo in azione nella nuova Classe LMGT3.

Intanto per loro viene confermato l'impegno in Nord America, dove ormai l'esperienza è tale da essere ancora una volta i favoriti, seppur la Lexus non sia più nuovissima e ci sia grande attesa per l'arrivo della nuova versione GT3, in fase di sviluppo.

Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images #14 Vasser Sullivan, Lexus RC F GT3, GTD PRO: Jack Hawksworth, Ben Barnicoat, Kyle Kirkwood

"Dire che sono entusiasta di difendere il nostro titolo GTD PRO nel 2024 sarebbe un eufemismo. Abbiamo una grande base e consistenza all'interno del team Lexus e Vasser Sullivan che ci permetterà di continuare a crescere, lavorare per affinare i nostri processi e migliorare noi stessi mentre ci prepariamo per le sfide che dovremo affrontare nel 2024", afferma Hawksworth.

"Non potrei chiedere compagni di squadra migliori di Ben e Kyle, ed essere circondato da un gruppo così talentuoso e dedito al lavoro in officina e ai box è speciale. Il 2023 è stato un anno eccezionale per noi, ma nel 2024 ripartiremo da zero e questo non ha fatto altro che caricarci per fare ancora meglio quando si comincerà a Daytona".

Barnicoat aggiunge: "Sono entusiasta di continuare a correre con la Lexus, Vasser Sullivan e Jack, e con Kyle nelle gare endurance. Il 2023 è stato un anno davvero speciale e non mi sono mai divertito così tanto; per questo motivo sono lieto di continuare a lavorare con tutto questo incredibile staff coinvolto nel nostro programma".

"La classe GTD PRO è destinata a crescere l'anno prossimo, il che è ottimo per la serie e per i nostri fan di Lexus Racing che ci guarderanno e ci sosterranno in ogni fase del percorso, mentre ci battiamo con i nostri avversari. L'obiettivo è chiaro: difendere il titolo e non vedo l'ora di mettermi al lavoro a Daytona".