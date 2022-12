IMSA | Tornano le Qualifiche a Daytona, ecco il programma Roar Nel 2023 non si disputerà più la Qualifying Race per definire la griglia di partenza della prima gara della stagione: vediamo quali sono gli orari italiani della settimana dei test Roar Before the 24 con 5 Prove Libere e Qualifiche del 22 gennaio.