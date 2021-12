IMSA | T3 a Daytona con la Lamborghini per la 'prima' americana

La T3 Motorsport attraversa l'Oceano per una nuova avventura a Stelle e Strisce nel 2022.

La squadra tedesca prenderà infatti parte alla 24h di Daytona con la sua Lamborghini Hurácan GT3 Evo per la prima volta, iscrivendosi alla Classe GTD.

Al momento i piloti che scenderanno in pista in quello che è l'appuntamento inaugurale della stagione IMSA SportsCar Championship del 29-30 gennaio non sono ancora noti, ma il team ha già detto che verrà ribattezzato T3 Motorsport North America grazie alla collaborazione con la Southern Motorsports, che le fornirà la base.

"La T3 Motorsport North America punta ad estendere i propri successi ed orizzonti GT con un nuovo programma in America, dopo le avventure trascorse in Europa", ha detto il team manager Jens Feucht.