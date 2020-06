IMSA: Scott Dixon torna con la WTR per Petit Le Mans e Sebring

Dopo la bella vittoria a Daytona a fine gennaio, Scott Dixon sarà nuovamente in azione nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship per un paio di gare grazie all'accordo raggiunto con la Wayne Taylor Racing.

Festeggiato il successo alla 24h (con record) a bordo della Cadillac DPi-V.R #10 condivisa con Renger Van Der Zande, Ryan Briscoe e Kamui Kobayashi, il 39enne neozelandese tornerà a condurre il prototipo griffato Konica Minolta assieme all'olandese e all'australiano per la Petit Le Mans (12-14 ottobre) e la 12h di Sebring, che sarà il gran finale di stagione il 14 novembre.

"Sono molto felice di poter correre Petit Le Mans e Sebring con la Wayne Taylor Racing - ha dichiarato Dixon, impegnato anche in IndyCar - Sono lieto che non ci siano concomitanze coi calendari e non vedo l'ora di tornare a correre con la IndyCar e per le due gare finali dell'IMSA. Abbiamo iniziato l'anno nel miglior modo possibile vincendo la 24h di Daytona, per cui spero di concluderlo al meglio facendo bene nei round finali".

Il proprietario Wayne Taylor ha aggiunto: "Abbiamo avuto Scott Dixon a Daytona ad inizio anno ed è stato un successo, per cui è stupendo che torni con noi per la Petit Le Mans e il gran finale a Sebring. Penso che sia uno dei piloti più forti in circolazione, parla poco, ma quando lo fa tutti ascoltano. Cominciare la stagione così, vincendo la primissima gara importante, è stato molto importante e lo sarà avere nuovamente Scott con noi per altre due corse altrettanto importanti".