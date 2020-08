IMSA: Road Atlanta e Charlotte al posto di Watkins Glen e Lime Rock

L'IMSA WeatherTech SportsCar Championship ha nuovamente rivisto il calendario della stagione 2020 alla luce delle novità riguardanti la pandemia di COVID-19.

Non si andrà a correre a Watkins Glen e Lime Rock, come precedentemente annunciato, ma si è comunque trovata la soluzione per rimpiazzare entrambi gli eventi con una 6h a Road Atlanta (4-6 settembre) e un evento da 100' che affronteranno solamente le vetture GT a Charlotte (9-10 ottobre), nel medesimo fine settimana con la NASCAR.

Il comunicato IMSA afferma anche che la situazione Coronavirus resta monitorata costamente e che non si escludono ulteriori revisioni del calendario.

Calendario IMSA rivisitato

21-23 agosto - VIRginia International Raceway (GTLM e GTD)

4-6 settembre - Road Atlanta

25-27 settembre - Mid-Ohio (DPi, GTLM, GTD)

9-10 ottobre - Charlotte Motor Speedway Roval (GTLM, GTD)

14-17 ottobre - Petit Le Mans - Road Atlanta

30 ottobre-1 novembre - Laguna Seca

11-14 novembre - 12h di Sebring